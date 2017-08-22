Владимир Кличко получил награду "Пример года"

Sport Bild отметил мужество украинского боксера в бою с Джошуа

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко побывал в Гамбурге на церемонии награждения Sport Bild Award 2017, где получил награду Vorbild des Jahres (Пример года).

Как отметили организаторы торжества – немецкое издание Sport Bild, Владимир Кличко, показавший настоящее мужество в бою против британца Энтони Джошуа, получил эту награду не случайно.

"Vorbild des Jahres – это человек с сердцем Воина! Поздравляем Владимира Кличко! Великий боец! Великий спортсмен!" – говорится в заявлении организаторов.

Напомним, что Кличко вел переговоры с Джошуа о реванше, где мог заработать 20 млн фунтов, но потом отказался от боя.

Через пару недель после завершения карьеры Владимир Кличко был замечен в Киеве, на пляже боксер играл в волейбол.