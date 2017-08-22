Владимир Кличко получил награду "Пример года"

Сегодня, 11:58

Sport Bild отметил мужество украинского боксера в бою с Джошуа

Кличко с наградой. Фото Bild
Кличко с наградой. Фото Bild

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко побывал в Гамбурге на церемонии награждения Sport Bild Award 2017, где получил награду Vorbild des Jahres (Пример года).

Как отметили организаторы торжества – немецкое издание Sport Bild, Владимир Кличко, показавший настоящее мужество в бою против британца Энтони Джошуа, получил эту награду не случайно.

"Vorbild des Jahres – это человек с сердцем Воина! Поздравляем Владимира Кличко! Великий боец! Великий спортсмен!" – говорится в заявлении организаторов.

Напомним, что Кличко вел переговоры с Джошуа о реванше, где мог заработать 20 млн фунтов, но потом отказался от боя.

Через пару недель после завершения карьеры Владимир Кличко был замечен в Киеве, на пляже боксер играл в волейбол.
бокс, боксер, Владимир Кличко

Вы сейчас просматриваете новость "Владимир Кличко получил награду "Пример года"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Братство Кличко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Владимир Кличко. Фото AFP

Владимир Кличко: "Макгрегор немного напоминает мне Виталия"

Вчера, 11:49

Украинский боксер считает, что Мейвезеру не стоит ввязываться в драку с бойцом ММА

Бокс

Энтони Джошуа выиграл у Кличко. Фото AFP

Джошуа: "Отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием"

18 Августа, 22:31

Британец чувствовал, что Владимир не захочет второго боя

Бокс

Владимир и Виталий Кличко. Фото AFP

Владимир Кличко включил своего брата в топ-5 лучших боксеров всех времен

18 Августа, 13:36

В числе лучших не оказалось таких звезд бокса, как Майк Тайсон и Леннокс Льюис

Бокс

Владимир Кличко. Фото AFP

Тайсон - о карьере Кличко: "Кто бы мог подумать, что белый супертяжеловес станет настолько успешным"

17 Августа, 10:02

Американец считает, Владимир Кличко навсегда вошел в топ-10 лучших боксеров мира

Бокс

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор. Фото AFP

Владимир Кличко выступит в роли эксперта на поединке Мейвезер - Макгрегор

15 Августа, 09:58

Украинский боксер приглашает своих фанатов следить за долгожданным поединком

Бокс

Владимир Кличко. Фото AFP

Владимир Кличко мог завершить карьеру в 2009 году

14 Августа, 22:42

Украинский броксер получил травму бицепса на левой руке, а затем случился рецидив

Бокс

Владимир Кличко ушел из бокса. Фото AFP

Владимир Кличко: "На момент принятия решения часть меня уже умерла"

13 Августа, 17:07

Украинец мог заработать за реванш с Джошуа 20 млн фунтов

Бокс

Василий Ломаченко. Фото AFP

Ломаченко попрощался с Кличко, Брэдли и Маркесом: "Вы были великими чемпионами"

10 Августа, 15:30

Украинский боксер пожелал ветеранам всего наилучшего на новом поприще

Бокс

Владимир Кличко и Джеймс Али Башир. Фото Facebook

Али Башир: "Отличное решение. Кличко нечего доказывать в боксе"

10 Августа, 12:35

Бывший тренер Усика и Кличко уверяет: главное - здоровье, победы ничего не значат

Бокс

Владимир Кличко. Фото AFP

Владимир Кличко вошел в ТОП-20 лучших боксеров в истории

10 Августа, 10:39

Лидирует в рейтинге Флойд Мейвезер, а из действующих в первой 20-тке только два боксера

Бокс

Владимир Кличко играет в волейбол. Фото Facebook

Владимир Кличко играет в волейбол на киевском пляже

8 Августа, 18:32

Играющего в волейбол экс-чемпиона мира по боксу заметили на одном из киевских пляжей

Бокс

Василий Ломаченко. Фото AFP

Василий Ломаченко: "Кличко уже стар для бокса"

5 Августа, 15:19

Украинский чемпион прокомментировал завершение карьеры экс-чемпиона 

Бокс

Владимир Кличко и Андрей Шевченко. Фото Facebook

"Его след в истории уникален": Шевченко отреагировал на уход Кличко из бокса

4 Августа, 22:59

Нынешний тренер украинской сборной пожелал боксеру "достижения новых целей в жизни"

Бокс

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото twitter

Уайлдер: "Кличко показал миру, каково это - быть настоящим чемпионом"

4 Августа, 19:40

О карьере украинского боксера будут говорить еще многие годы

Бокс

Александр Поветкин. Фото AFP

Российский боксер Поветкин не расстроен из-за несостоявшегося реванша с Кличко

4 Августа, 17:24

Александр Поветкин считает Кличко-младщего одним из лучших супертяжеловесов в мире

Бокс

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото Twitter

Кличко после завершения карьеры обменялся "твитами" с победившим его боксером Джошуа

4 Августа, 15:56

Владимир "передал эстафету" Энтони Джошуа, а британец заявил, что ждет от украинца советов

Бокс

Шеннон Бриггс. Фото AFP

Шеннон Бриггс: "Жаль, что Кличко ушел, я бы отправил его в глубокий нокаут"

4 Августа, 10:39

Экс-чемпион WBO дал два комментария о завершении украинцем карьеры - скандальный для таблоида и уважительный в своем Instagram

Бокс

Владимир Кличко. Фото AFP

Леннокс Льюис одним словом прокомментировал решение Кличко завершить карьеру

3 Августа, 22:36

"Респект", - написал знаменитый британский боксер

Бокс

Реванша с Джошуа не будет. Фото AFP

Энтони Джошуа начал переговоры о поединке с Кубратом Пулевым

3 Августа, 17:11

Британский боксер ищет себе соперника после ухода из бокса Кличко

Бокс

Кличко выступил на профи-ринге с 1996 года. Фото AFP

Эксперт Владимир Гендлин: "В отличие от многих боксеров, Кличко - человек неглупый"

3 Августа, 15:41

Друг украинского чемпиона рад его уходу из бокса

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования