Александр Гладкий может перейти в "Лидс" – СМИ

Экс-форвард "Динамо" и "Шахтера" Александр Гладкий вскоре может стать игроком "Лидса". Об этом сообщает британская пресса.

Сейчас форвард имеет статус свободного агента. Ранее была информация о том, что Александр раздумывает над предложением турецкого "Сивасспора". Т

Отметим, что "Лидс" сейчас выступает в Чемпионшипе.

Напомним, что вторую половину последнего сезона Гладкий провел в "Карпатах" на правах аренды, где забил четыре мяча и отдал 5 голевых передач..

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