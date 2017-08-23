Александр Гладкий может перейти в "Лидс" – СМИ

Вчера, 18:37

Футболист пребывает в статусе свободного агента

Александр Гладкий пока без клуба. Фото &quot;Сегодня&quot;
Александр Гладкий пока без клуба. Фото "Сегодня"

Экс-форвард "Динамо" и "Шахтера" Александр Гладкий вскоре может стать игроком "Лидса". Об этом сообщает британская пресса.

Сейчас форвард имеет статус свободного агента. Ранее была информация о том, что Александр раздумывает над предложением турецкого "Сивасспора". Т

Отметим, что "Лидс" сейчас выступает в Чемпионшипе.

Напомним, что вторую половину последнего сезона Гладкий провел в "Карпатах" на правах аренды, где забил четыре мяча и отдал 5 голевых передач..

В этом месяца жена Гладкого наделала шума своими фотографиями в соцсетях
футбол, Лидс, Александр Гладкий

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XSport

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