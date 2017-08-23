Александр Гладкий может перейти в "Лидс" – СМИ
Футболист пребывает в статусе свободного агента
Экс-форвард "Динамо" и "Шахтера" Александр Гладкий вскоре может стать игроком "Лидса". Об этом сообщает британская пресса.
Сейчас форвард имеет статус свободного агента. Ранее была информация о том, что Александр раздумывает над предложением турецкого "Сивасспора". Т
Отметим, что "Лидс" сейчас выступает в Чемпионшипе.
Напомним, что вторую половину последнего сезона Гладкий провел в "Карпатах" на правах аренды, где забил четыре мяча и отдал 5 голевых передач..
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