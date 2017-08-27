Александр Головко назвал футболистов, которые начнут отбор на Евро-2019 Сегодня, 17:45 Просмотров: ...

Наша "молодежка" сыграет с Латвией и Андоррой

Украинская "молодежка". Фото ФФУ

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко определился с составом на два стартовых матча отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против команд Латвии (1 сентября) и Андорры (5 сентября). Состав команды: Вратари: Дмитрий Безрук ("Черноморец", Одесса), Назарий Федоривский ("Оболонь-Бровар", Киев). Защитники: Павел Лукьянчук ("Олимпик", Донецк), Александр Осман ("Карпаты", Львов), Богдан Михайличенко ("Сталь", Каменское), Игорь Кирюханцев ("Мариуполь", Мариуполь), Иван Зотько ("Валенсия"). Полузащитники: Бека Вачиберадзе ("Бетис", Севилья), Валерий Лучкевич ("Стандард", Льеж), Юрий Вакулко ("Днепр"), Богдан Леднев ("Динамо" Киев), Максим Третьяков ("Черноморец, Одесса), Евгений Чеберко ("Заря" Луганск), Марьян Мысык ("Сталь", Каменское), Александр Пихальонок ("Шахтер", Донецк), Евгений Цимбалюк ("Олимпик", Донецк), Максим Лунев ("Заря "Лугнаськ), Илья Брюхов ("Потенца"). Нападающие: Артем Довбик ("Днепр"), Андрей Борячук ("Мариуполь"), Александр Зубков ("Шахтер", Донецк), Станислав Беленький ("Олимпик Донецк). Напомним, что ранее Андрей Шевченко назвал футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам ЧМ-2018.