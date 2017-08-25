Александр Хацкевич: "Янг Бойз"? Реваншистских настроений у нас не будет"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич по горячим следам оценил жеребьевку группового турнира Лиги Европы, по итогам которой соперниками "бело-синих" стали хорошо знакомый швейцарский "Янг Бойз", "Партизан" из Белграда и албанский "Шкендербеу".

- "Динамо" предстоит снова сыграть с "Янг Бойз". Ирония судьбы?

- Можно и так сказать. У кого-то, наверное, больные руки были на жеребьевке (улыбается). Никаких особых реваншистских настроений у нас не будет. Все мы знаем возможности команды, и нас ожидает еще одно противостояние с "Янг Бойз", правда, уже в другом турнире.

- Что можете сказать о сербском "Партизане"?

- На данный момент – ничего. Единственное, что знаю точно – у сербских команд всегда сумасшедшая группа поддержки. Еще раз убедился в этом, когда смотрел обзор матча между "Црвеной Звездой" и "Краснодаром" – болельщики в Белграде являются не только 12-м, но и 13-м, и 14-м игроками.

- Еще более загадочный соперник – это "Шкендербеу"?

- На самом деле, о "Шкендербеу" больше информации, и команда знакома нам по товарищескими матчам на сборах ("Динамо" встречалось с представителем Албании на летних сборах в 2014 и 2015 годах – прим.). Но на самом деле в век информационных технологий полную информацию по любому клубу можно найти за один день.

- На пресс-конференции после матча с "Маритиму" вы сказали, что одним из ваших пожеланий на жеребьевку группового турнира являются соперники из городов, в которые не очень далеко лететь...

- На самом деле, я сказал об этом в шутку (улыбается). И лучше бы нам выпали команды вроде "Кельна" или "Хоффенхайма", с которыми нам интереснее было бы сыграть.

- Какая задача будет ставиться перед командой на групповой турнир?

- Первоочередная задача – побеждать в каждом матче.

Напомним, что "Динамо" сегодня официально объявило, что не поедет в Мариуполь на матч седьмого тура чемпионата Украины.