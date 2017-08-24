"Александрия" – БАТЭ – 1:2. Видео голов и обзор матча

Вчера, 22:28

Голы и лучшие моменты матча "Александрия" – БАТЭ в Лиге Европы

Фото ФК &quot;Александрия&quot;
Фото ФК "Александрия"

"Александрия" уступила дома в ответном матче плей-офф Лиги Европы белорусскому БАТЭ и вылетела из еврокубков.

Хозяева поля вышли вперед после пенальти в исполнении Василия Грицука, но дубль Иванича после перерыва принес волевую поеду гостям.

В параллельном матче "Динамо" обыграло "Маритиму" и вышло в групповой этап Лиги Европы. Завтра киевляне узнают своего соперника по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 14:00.

А сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где участвует донецкий "Шахтер".

"Александрия" – "БАТЭ" – 1:2
Голы: Грицук (34, пен) – Иванич (70, 75)

1 ТАЙМ

2 ТАЙМ
видео, футбол, Лига Европы, БАТЭ, ФК Александрия

Вы сейчас просматриваете новость ""Александрия" – БАТЭ – 1:2. Видео голов и обзор матча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Иванич дважды забил "Александрии"

"Александрия" в День Независимости Украины вылетела из Лиги Европы

Вчера, 21:58

Подопечные Владимира Шарана дома уступили БАТЭ

Футбол

Фото ФК "Динамо"

Онлайн матча "Динамо" - "Маритиму" и главные события встречи "Александрия" - БАТЭ

Вчера, 20:53

Текстовая онлайн трансляция матча "Динамо" - "Маритиму" с фото, видео и комментариями

Футбол

Фото ФК "Александрия"

Где смотреть матч "Александрия" - БАТЭ

Вчера, 19:31

Список трансляций матча "Александрия" - БАТЭ в Лиге Европы на ТВ и в интернете

Футбол

Фото ФК "Александрия"

"Александрия" распродала все билеты на ответный матч против БАТЭ

23 Августа, 14:22

Александрийцы сохраняют шансы на выход в групповой этап Лиги Европы

Фото и видео

"Карпаты" - "Александрия" - 0:0

Обзор матча "Карпаты" - "Александрия" - 0:0

20 Августа, 19:58

Хозяева чаще били по воротам (7:3, в створ 4:1) и больше контролировали мяч (52% против 48%), но забить гол не смогли

Новости

"Карпаты" - "Александрия" - 0:0. Фото fckarpaty.lviv.ua

"Карпаты" и "Александрия" сыграли вничью

20 Августа, 19:21

Матч на стадионе "Украина" завершилась со счетом 0:0

Футбол

БАТЭ - "Александрия" - 1:1. Видео голов и обзор матча

18 Августа, 09:42

Голы и лучшие моменты матча плей-офф Лиги Европы БАТЭ - "Александрия"

Футбол

Киевляне боролись с соперником и полем. Фото ФК "Динамо"

Лига Европы: из Фуншала и Борисова везем "мир". Но "Динамо" теряет Хачериди

18 Августа, 09:34

Динамовцы боролись с соперником и полем, а александрийцы получили напутствие от комика

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования