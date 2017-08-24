"Александрия" – БАТЭ – 1:2. Видео голов и обзор матча
Голы и лучшие моменты матча "Александрия" – БАТЭ в Лиге Европы
"Александрия" уступила дома в ответном матче плей-офф Лиги Европы белорусскому БАТЭ и вылетела из еврокубков.
Хозяева поля вышли вперед после пенальти в исполнении Василия Грицука, но дубль Иванича после перерыва принес волевую поеду гостям.
В параллельном матче "Динамо" обыграло "Маритиму" и вышло в групповой этап Лиги Европы. Завтра киевляне узнают своего соперника по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 14:00.
А сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где участвует донецкий "Шахтер".
"Александрия" – "БАТЭ" – 1:2
Голы: Грицук (34, пен) – Иванич (70, 75)
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