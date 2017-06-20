"Александрия" перед Лигой Европы усилилась тремя игроками "Звезды"

Сегодня, 15:54

Артем Щедрый, Артем Ситало и Андрей Бацула подписали контракты с "Александрией"

Фото ФК &quot;Александрия&quot;
Фото ФК "Александрия"

Сегодня, 20-го июня, бывшие игроки кропивницкой "Звезды" Артем Щедрый, Артем Ситало и Андрей Бацула подписали контракты с "Александрией".

Сроки контрактов, а также условия трансферов не сообщаются.

Артем Щедрый в минувшем сезоне провел 27 матчей (3 ассиста) в украинской Премьер-лиге, Артем Ситало – 30 матчей (3 гола, 2 ассиста), Андрей Бацула – 26 матчей (3 гола, 1 ассист).

Также клубный сайт проинформировал о том, что "Александрию" покинул опытный защитник Сергей Симинин, который присоединился к команде зимой и за полгода провел за клуб 9 матчей.
футбол, чемпионат Украины, ФК Александрия

Вы сейчас просматриваете новость ""Александрия" перед Лигой Европы усилилась тремя игроками "Звезды"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ПФК "Александрия"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Андрей Цуриков. Фото ФК "Александрия"

Цуриков подписал полноценный контракт с "Александрией"

Вчера, 18:17

Экс-игрок "Динамо" прошлый сезон также выступал в "Александрии", но на правах аренды

Футбол

Фото ФК "Александрия"

Футболистам "Александрии" перед Лигой Европы поднимут зарплаты

2 Июня, 13:07

Средняя зароптала в клубе ниже, чем у "Днепра", "Карпат", "Ворсклы" и "Стали"

Фото и видео

Обзор матча "Александрия" - "Шахтер" - 1:1

31 Мая, 23:09

Поединок последнего тура чемпионата Украины завершился вничью

Новости

"Александрия" - "Шахтер" - 1:1. Фото shakhtar.com

"Шахтер" сыграл вничью в последнем матче сезона

31 Мая, 21:06

"Александрия" на своем поле сыграла вничью с чемпионами - 1:1

Новости

"Шахтер" готовится к "Александрии". Фото shakhtar.com

Бразильцы "Шахтера" ушли в отпуск, не дожидаясь завершения чемпионата

29 Мая, 13:43

Чемпион Премьер-лиги "Шахтер" начал подготовку к последнему матчу сезона

Фото и видео

"Олимпик" - "Александрия" - 0:0. Обзор матча

26 Мая, 21:50

Лучшие моменты матча "Олимпик" - "Александрия" в чемпионате Украины

Новости

Фото ФК "Олимпик"

"Олимпик" впервые в истории сыграет в Лиге Европы

26 Мая, 21:08

Донецкий клуб застолбил за собой четвертую строчку турнирной таблицы

Футбол

<p>Фото AFP</p>

Лига Европы-2016/17: расписание и результаты всех матчей

24 Мая, 23:59

Финальный матч состоится 24 мая 2017 года на "Френдс Арене" в Стокгольме

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования