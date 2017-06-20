"Александрия" перед Лигой Европы усилилась тремя игроками "Звезды"

Артем Щедрый, Артем Ситало и Андрей Бацула подписали контракты с "Александрией"

Сегодня, 20-го июня, бывшие игроки кропивницкой "Звезды" Артем Щедрый, Артем Ситало и Андрей Бацула подписали контракты с "Александрией".

Сроки контрактов, а также условия трансферов не сообщаются.

Артем Щедрый в минувшем сезоне провел 27 матчей (3 ассиста) в украинской Премьер-лиге, Артем Ситало – 30 матчей (3 гола, 2 ассиста), Андрей Бацула – 26 матчей (3 гола, 1 ассист).

Также клубный сайт проинформировал о том, что "Александрию" покинул опытный защитник Сергей Симинин, который присоединился к команде зимой и за полгода провел за клуб 9 матчей.