"Александрия" распродала все билеты на ответный матч против БАТЭ

Александрийцы сохраняют шансы на выход в групповой этап Лиги Европы

На ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы "Александрия" – БАТЭ все билеты распроданы. Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.

Напомним, что "Александрия" свои матчи проводит на стадионе "Ника", вмещающем 7 000 зрителей.

Первый матч между командами в Борисове завершился результативной ничьей – 1:1. Ответная встреча пройдет 24 августа. Начало матча – в 20:00.

В этот де день в Киеве "Динамо" на "Олимпийском" встретится с "Маритиму". В Португалии неделю назад команды не смогли забить.