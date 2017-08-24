"Александрия" в День Независимости Украины вылетела из Лиги Европы

Вчера, 21:58

Подопечные Владимира Шарана дома уступили БАТЭ

Иванич дважды забил &quot;Александрии&quot;
Иванич дважды забил "Александрии"

 "Александрия" не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы. Украинский клуб на своем поле уступил в ответном матче плей-офф Лиги Европы белорусскому БАТЭ.

Александрийцы первыми забили в матче – еще в первом тайме пенальти реализовал Василий Грицук.

Однако белорусы в середине второго тайма выдали ударную пятименутку, в течение которой Иванич дважды огорчил Панькива.

"Александрии" в оставшееся время нужно было забивать дважды, чтобы рассчитывать на итоговую победу, но хозяева поля так ни разу по-настоящему не угрожали воротам соперника.

В групповом этапе Украину представит киевское "Динамо", обыгравшее "Маритиму", а также луганская "Заря", которая попала в группу автоматически.

"Александрия" – "БАТЭ" – 1:2
Голы: Грицук (34, пен) – Иванич (70, 75)

"Александрия": Панькив, Бондаренко, Гитченко (Пономарь, 64), Бацула, Цуриков, Банада, Каленчук, Грицук, Старенький (Черний, 77), Чеботаев, Ситало (Кулиш, 86).

БАТЭ: Щербицкий, Милунович, Булят, Поляков, Володько (Сигневич, 65), Риос (Володько, 78), Иванич, Драгун, Стасевич, Гордейчук, Родионов (Яблонский, 89).
футбол, Лига Европы, БАТЭ, ФК Александрия

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Источник:

Сегодня|Спорт

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