Андрей Шевченко: "Я желаю Милевскому удачи, пускай он играет и прогрессирует"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" прокомментировал подготовку к матчу Украина – Турция, который пройдет 2 сентября.

Проблемы и сильные стороны. "Все те же сложности у нашей сборной. "Динамо" сыграло большое количество игр, все эти перелеты дали о себе знать. У "Шахтера" график чуть проще. У нас есть проблемы в позициях правого защитника, нападающего. Для нас в этих играх очень важно, чтобы лидеры взяли на себя ответственность. Поэтому, будем надеяться, что у нас есть эти лидеры. Особенно в таких важных играх они должны проявить себя на поле и в нужный момент обеспечить результат команде. Мы сделаем все для того, чтобы команда была хорошо подготовлена — у нас есть очень много информации о Турции. Мы с ней уже играли, и я считаю, что та игра была удачной. Разберем соперника, у нас есть время на подготовку".

Потеря Ракицкого. "Потеряли первый пас, это самая сильная сторона Ракицкого. Он очень хорошо играет в созидании, поэтому где-то сборная может потерять. Но у нас есть достаточно игроков, которые могут заменить Ярослава".

Оптимизм тренера. "Важно то, что все здоровы. Посмотрим, как игроки сыграют в последнем туре. У нас есть игроки, которые получили достаточно игровой практики — тот же Коноплянка, который хорошо выглядел в "Шальке". Самое главное то, что ребята ждут этого матча, все настроены. Важно хорошо психологически подготовиться к игре и не бояться".

Фактор Селезнева. "На этой позиции у нас практически нет конкуренции. Я разговаривал с Женей и сказал, что ему нужно решить свою проблему с клубом. Я не знаю, переходит он или остается. Мне нужно, чтобы он играл, а он не выходил на поле пока что. Поэтому его нет в списках. У нас есть Беседин и Кравец, которых мы вызвали, но они не играют в "Динамо" стабильно. Они вышли, сыграли одну игру, каждый из них забил мяч. На фоне всех, кто играет в чемпионате Украины, мы отдали предпочтение им".

Милевский в сборной. "У нас есть определенный состав игроков, которые сыграны и подключались к процессам тренировок. Я желаю Артему удачи, пускай он играет и прогрессирует, а потом будем смотреть".

Украина против Луческу. "Я не вижу разницы никакой между Луческу и Теримом. Да, Луческу знает украинский футбол, но это и двойная мотивация для футболистов "Шахтера" — сыграть против своего бывшего тренера, который воспитал их. Я надеюсь на эту повышенную мотивацию. Что-то сделать очень тяжело за несколько дней, у него немного времени. Но я знаю, что он очень хорошо мотивирует игроков. Все знают важность этой игры: победа нужна, чтобы рассчитывать на какое-то проходное место. Мотивация будет зашкаливать, ведь туркам тоже нужна победа. Мы будем готовить футболистов на том уровне, на котором они должны будут обыграть сборную Турции".

Турция с Тураном. "В Турции много хороших исполнителей, Туран важный игрок для команды. Посмотрим, доверит ли ему место в основе Луческу, ведь сам по себе вызов в сборную еще ничего не значит. Я думаю, у Луческу тоже достаточно проблем, которые он будет решать по ходу этих сборов, подготовки. Уже ближе к игре посмотрим: до нас дойдет информация, каким приблизительно составом будет играть Турция, что они будут думать".

Все силы на турков. "Матч очень важный, потому как дальше мы будем понимать, есть ли у нас шансы бороться за выход из группы. Надо показывать хороший, зрелищный, комбинированный футбол. Если нам все удастся на футбольном поле — мы обыграем турков".

Напомним, что ранее Андрей Шевченко назвал футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам ЧМ-2018.