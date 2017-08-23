Андрей Ярмоленко: "Динамо" не может остаться без еврокубков"

Завтра на НСК "Олимпийский" состоится ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы "Динамо" – "Маритиму". Накануне поединка лидер киевлян Андрей Ярмоленко посетил предматчевую пресс-конференцию.

- Завтра мы выйдем на поле и будем играть на победу. Отдадим все силы для того, чтобы играть в групповом этапе Лиги Европы.

- Отсутствия Хачериди из-за красной карточки скажется на игре команды?

- Он очень важный игрок для нашей команды, но у нас есть обойма футболистов. Они не просто так тренируются. Я уверен, что тот, кто выйдет на месте Жени отдаст для победы все силы.

- Перед игрой с "Маритиму" в сознании есть мысли о сборной?

- О сборной мы будем думать, когда приедем в ее расположение. Сейчас перед нами стоят свои задачи. Такой клуб, как "Динамо" не может остаться без еврокубков. Все мысли о завтрашней игре. Постараемся подарить праздник нашему народу и нашим болельщикам подарить праздник и порадовать своей игрой.

Напомним, что первый матч в Фуншале завершился вничью – 0:0. На поединок в Киеве продаются билеты по цене от 35 гривен.