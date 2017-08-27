Андрей Ярмоленко улетел подписывать контракт с "Боруссией" – СМИ

Сегодня, 18:06

Лидер "Динамо" близок к переходу в немецкий клуб

Андрей Ярмоленко. Фото AFP
Андрей Ярмоленко. Фото AFP

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в соцсетях поделился информацией о возможно переходе полузащитника "Динамо" Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".

"Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились – 25, что не может не радовать. Удачи, Андрей", – написал Франков.

Напомним, что сегодня "Динамо" должно было играть матч чемпионата Украины против "Мариуполя", однако отказалось ехать на игру из-за отсутствия гарантий безопасности.

Отметим, что президент "Динамо" после победы киевлян над "Маритиму" и выхода в групповой этап Лиги Европы заявил, что отпустит Ярмоленко в случае, если получит серьезное предложение по трансферу игрока.
футбол, Динамо Киев, Андрей Ярмоленко, Боруссия Дортмунд

Вы сейчас просматриваете новость "Андрей Ярмоленко улетел подписывать контракт с "Боруссией" – СМИ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования