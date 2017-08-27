Андрей Ярмоленко улетел подписывать контракт с "Боруссией" – СМИ

Лидер "Динамо" близок к переходу в немецкий клуб

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в соцсетях поделился информацией о возможно переходе полузащитника "Динамо" Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".

"Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились – 25, что не может не радовать. Удачи, Андрей", – написал Франков.

Напомним, что сегодня "Динамо" должно было играть матч чемпионата Украины против "Мариуполя", однако отказалось ехать на игру из-за отсутствия гарантий безопасности.

Отметим, что президент "Динамо" после победы киевлян над "Маритиму" и выхода в групповой этап Лиги Европы заявил, что отпустит Ярмоленко в случае, если получит серьезное предложение по трансферу игрока.