Андрей Ярмоленко улетел подписывать контракт с "Боруссией" – СМИ
Лидер "Динамо" близок к переходу в немецкий клуб
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в соцсетях поделился информацией о возможно переходе полузащитника "Динамо" Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию".
"Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились – 25, что не может не радовать. Удачи, Андрей", – написал Франков.
Напомним, что сегодня "Динамо" должно было играть матч чемпионата Украины против "Мариуполя", однако отказалось ехать на игру из-за отсутствия гарантий безопасности.
Отметим, что президент "Динамо" после победы киевлян над "Маритиму" и выхода в групповой этап Лиги Европы заявил, что отпустит Ярмоленко в случае, если получит серьезное предложение по трансферу игрока.
Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились – 25, что не может не радовать. Удачи, Андрей!— Артем Франков (@frankov11) 27 августа 2017 г.
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