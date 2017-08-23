Антуан Гризманн дисквалифицирован на две игры за оскорбление арбитра

Форвард "Атлетико" был удален в матче против "Жироны"

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн был дисквалифицирован на две игры за оскорбление арбитра Хуана Мануэра в матче первого тура чемпионата Испании с "Жироной" (2:2).

На 66-й минуте встречи Гризманн получил красную карточку за оскорбительную фразу в адрес Мануэра, которую он произнес после того, как рефери вынес игроку предупреждение за симуляцию. Согласно регламенту, Гризманну грозила дисквалификация от двух до четырех матчей.

Напомним, что сегодня появилась информация, что Роналду может покинуть "Реал" из-за длительной дисквалификации.