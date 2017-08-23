Антуан Гризманн дисквалифицирован на две игры за оскорбление арбитра

Вчера, 21:42

Форвард "Атлетико" был удален в матче против "Жироны"

Антуан Гризманн. Фото AFP
Антуан Гризманн. Фото AFP

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн был дисквалифицирован на две игры за оскорбление арбитра Хуана Мануэра в матче первого тура чемпионата Испании с "Жироной" (2:2).

На 66-й минуте встречи Гризманн получил красную карточку за оскорбительную фразу в адрес Мануэра, которую он произнес после того, как рефери вынес игроку предупреждение за симуляцию. Согласно регламенту, Гризманну грозила дисквалификация от двух до четырех матчей.

Напомним, что сегодня появилась информация, что Роналду может покинуть "Реал" из-за длительной дисквалификации.
футбол, чемпионат Испании, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн

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Источник:

Championat.ru

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