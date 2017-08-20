Антуану Гризманну грозит 12-матчевая дисквалификация за оскорбление судьи

Сегодня, 09:57

Футболист был удален с поля в матче против "Жироны"

Гризманн в матче с &quot;Жироной&quot;. Фото AFP
Гризманн в матче с "Жироной". Фото AFP

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн, удаленный в матче стартового тура чемпионата Испании с "Жироной" (2:2), может быть дисквалифицирован на продолжительный срок.

На 67-й минуте главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра хотел показать французу желтую карточку за симуляцию. В ответ Гризманн сказал рефери оскорбительный слова, за что арбитр показал ему красную карточку и удалил с поля.

Согласно Дисциплинарному кодексу чемпионата Испании, в случае оскорбления судьи футболист может пропустить от 4 до 12 игр.

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