"Арсенал" уступил "Сток Сити" в чемпионате Англии. Обзор матча
Голы и лучшие моменты матча Премьер-лиги "Сток Сити" – "Арсенал"
Лондонский "Арсенал" во втором туре чемпионата Англии на выезде уступил "Сток Сити". Единственный гол в матче забил Хесе.
В первом туре, напомним, "канониры" героически вырвали победу над "Лестером".
Сегодня ранее "Манчестер Юнайтед" разгромил "Соунси", а "Ливерпуль" одержал первую победу в сезоне.
"Сток Сити" – "Арсенал" – 1:0
Гол: Хесе (47)
"Сток Сити": Батленд, Зума, Шоукросс, Кэмерон, Диуф, Флетчер, Аллен, Питерс (Мартинс Инди, 89), Шакири (Берахино, 25), Хесе (Собхи, 71), Шупо-Мотинг.
"Арсенал": Чех, Мустафи, Монреаль, Колашинац (Жиру, 66), Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Джака (Ивоби, 79), Бельерин, Озил, Уэлбек, Ляказетт (Уолкотт, 78).
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