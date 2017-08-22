"Астана" и "Селтик" в Лиге чемпионов за два матча забили 12 голов

Вчера, 21:11

В ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ "Астана" победила со счетом 4:3, но вылетела из турнира

&quot;Селтик&quot; вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Фото instagram.com/celticfc
"Селтик" вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Фото instagram.com/celticfc

Футболисты шотландского "Селтика" вышли в групповой этап Лиги чемпионов, в раунде плей-офф квалификации турнира по сумме двух матчей обыграв казахстанскую "Астану".

Ответная встреча команд прошла во вторник в Астане и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. У "Астаны" забивали Серикжан Мужиков (48) и Патрик Твумаси (49, 69), также на 26-й минуте в свои ворота мяч отправил игрок "Селтика" Кристоффер Айер. За "Селтик" отличились Скотт Синклер (34), Оливье Нтчам (80) и Ли Гриффитс (90).

В первом матче шотландская команда одержала победу со счетом 5:0.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 24 августа в Монако. "Астана" продолжит еврокубковый сезон в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, что Украину в Лиге чемпионов представит "Шахтер" – команда стартует сразу в групповом этапе. Киевское "Динамо" уступило "Янг Бойз" в третьем раунде квалификации и продолжает борьбу в Лиге Европы.
Лига чемпионов, Селтик, ФК Астана

Вы сейчас просматриваете новость ""Астана" и "Селтик" в Лиге чемпионов за два матча забили 12 голов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Андрей Шевченко. Фото AFP

Андрей Шевченко примет участие в жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

Вчера, 10:17

Финал турнира пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский"

Футбол

"Селтик" - "Астана" - 5:0 Обзор самого результативного матча плей-офф Лиги чемпионов

17 Августа, 00:43

Голы и лучшие моменты матча "Селтик" - "Астана" в Лиге чемипонов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования