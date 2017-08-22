"Астана" и "Селтик" в Лиге чемпионов за два матча забили 12 голов

В ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ "Астана" победила со счетом 4:3, но вылетела из турнира

Футболисты шотландского "Селтика" вышли в групповой этап Лиги чемпионов, в раунде плей-офф квалификации турнира по сумме двух матчей обыграв казахстанскую "Астану".

Ответная встреча команд прошла во вторник в Астане и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. У "Астаны" забивали Серикжан Мужиков (48) и Патрик Твумаси (49, 69), также на 26-й минуте в свои ворота мяч отправил игрок "Селтика" Кристоффер Айер. За "Селтик" отличились Скотт Синклер (34), Оливье Нтчам (80) и Ли Гриффитс (90).

В первом матче шотландская команда одержала победу со счетом 5:0.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов пройдет 24 августа в Монако. "Астана" продолжит еврокубковый сезон в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, что Украину в Лиге чемпионов представит "Шахтер" – команда стартует сразу в групповом этапе. Киевское "Динамо" уступило "Янг Бойз" в третьем раунде квалификации и продолжает борьбу в Лиге Европы.