"Барселона" хочет заменить Неймара экс-игроком "Шахтера"

Каталонский гранд уже связывался с бразильцем на предмет его возможного переезда в Испанию

Каталонская "Барселона" вышла на контакт с вингером лондонского "Челси" Виллианом, информирует France Football.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают 29-летнего футболиста в качестве альтернативы своей главной трансферной цели – Усману Дембеле из дортмундской "Боруссии".

Учитывая проблемы, возникшие с подписанием игрока "шершней", "Барса" начала прорабатывать другие варианты усиления позиции, которая была ослаблена после ухода Неймара.

В частности, каталонский гранд уже связывался с бразильским легионером "аристократов" на предмет его возможного переезда в Испанию.

Напомним, что летом Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны". Контракт 25-летнего форварда был выкуплен за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.