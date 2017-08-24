"Барселона" хочет заменить Неймара экс-игроком "Шахтера"

Сегодня, 11:11

Каталонский гранд уже связывался с бразильцем на предмет его возможного переезда в Испанию

Виллиан. Фото AFP
Виллиан. Фото AFP

Каталонская "Барселона" вышла на контакт с вингером лондонского "Челси" Виллианом, информирует France Football.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают 29-летнего футболиста в качестве альтернативы своей главной трансферной цели – Усману Дембеле из дортмундской "Боруссии".

Учитывая проблемы, возникшие с подписанием игрока "шершней", "Барса" начала прорабатывать другие варианты усиления позиции, которая была ослаблена после ухода Неймара.

В частности, каталонский гранд уже связывался с бразильским легионером "аристократов" на предмет его возможного переезда в Испанию.

Напомним, что летом Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны". Контракт 25-летнего форварда был выкуплен за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.
футбол, Барселона, Челси Лондон, Виллиан

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