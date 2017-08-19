"Бешикташ" выплатит Виде миллион, если он покинет "Динамо" бесплатно

Зимой у хорватского защитника заканчивается контракт с киевлянами

Турецкий "Бешикташ" придумал новый способ как заполучить защитника киевского "Динамо" Домагоя Виду.

Нынешним летом турки активно ведут переговоры по трансферу бека, однако пока "Бешикташ" не готов заплатить "Динамо" требуемые 2 млн евро.

Вместо этого "черные орлы" планируют дождаться истечения контракта Виды с киевлянами, который рассчитан до конца нынешнего года, а затем заполучить Домагоя в качестве свободного агента.

Как сообщает Fanatik, чтобы гарантировать подписание соглашения с хорватом, "Бешикташ" уже пообещал игроку один миллион евро в качестве бонуса.

Ранее сообщалось, что Вида принял решение покинуть "Динамо" после вылета команду из Лиги чемпионов.