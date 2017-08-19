"Бешикташ" выплатит Виде миллион, если он покинет "Динамо" бесплатно

Вчера, 18:58

Зимой у хорватского защитника заканчивается контракт с киевлянами

Домагой Вида. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Домагой Вида. Фото ФК "Динамо"

Турецкий "Бешикташ" придумал новый способ как заполучить защитника киевского "Динамо" Домагоя Виду.

Нынешним летом турки активно ведут переговоры по трансферу бека, однако пока "Бешикташ" не готов заплатить "Динамо" требуемые 2 млн евро.

Вместо этого "черные орлы" планируют дождаться истечения контракта Виды с киевлянами, который рассчитан до конца нынешнего года, а затем заполучить Домагоя в качестве свободного агента.

Как сообщает Fanatik, чтобы гарантировать подписание соглашения с хорватом, "Бешикташ" уже пообещал игроку один миллион евро в качестве бонуса.

Ранее сообщалось, что Вида принял решение покинуть "Динамо" после вылета команду из Лиги чемпионов.
футбол, Бешикташ, чемпионат Украины, Динамо Киев, чемпионат Турции, Домагой Вида

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Источник:

Football.ua

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