"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби

Вчера, 20:22

Дубль Алонсо принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом" во втором туре чемпионата Англии – 2:1


"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:1. Фото AFP

Футболисты "Челси" одержали победу над "Тоттенхэмом" в лондонском дерби в рамках второго тура чемпионата Англии.

Встреча в воскресенье прошла на стадионе "Уэмбли", который в этом сезоне является домашним для "Тоттенхэма", и завершилась со счетом 2:1. На 24-й минуте "синие" открыли счет – точный удар со штрафного исполнил Маркос Алонсо. На 82-й минуте счет сравнялся после автогола Миши Батшуайи. За две минуты до конца основного времени Алонсо, получив мяч в штрафной "Тоттенхэма", отличился вновь и принес "Челси" победу.

Ранее сегодня "Хаддерсфилд Таун" победил "Ньюкасл". Победный гол на 50-й минуте забил Аарон Муй.
чемпионат Англии, Тоттенхэм, Челси Лондон, Миши Батшуайи, Маркос Алонсо

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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