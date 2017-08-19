Чемпионат Франции, 3 тур: расписание, результаты, таблица
Неймар впервые сыграет на "Парк де Пренс"
Французская Лига 1 набирает обороты. На выходных будут сыграны поединки третьего тура. Пока что особое внимание к "ПСЖ" и его новичку Неймару.
Бразилец сумел отличиться в первом же своем матче за парижский клуб. Теперь пора Неймару показать себя на "Парк де Пренс", "ПСЖ" принимает "Тулузу".
3 ТУР
Пятница, 18 августа
21:45 "Мец" – "Монако" – 0:1
Суббота, 19 августа
18:00 "Лион" – "Бордо" – 3:3
21:00 "Монпелье" – "Страсбур" – 1:1
21:00 "Ницца" – "Генгам" – 2:0
21:00 "Ренн" – "Дижон" – 2:2
21:00 "Сент-Этьен" – "Амьен" – 3:0
21:00 "Труа" – "Нант" – 0:1
Воскресенье, 20 августа
16:00 "Лилль" – "Кан"
18:00 "Марсель" – "Анже"
22:00 "ПСЖ" – "Тулуза"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МОНАКО
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|2
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|3
|3
|0
|0
|5-0
|9
|3
|ЛИОН
|3
|2
|1
|0
|9-4
|7
|4
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|5
|МАРСЕЛЬ
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|6
|БОРДО
|3
|1
|2
|0
|7-5
|5
|7
|АНЖЕ
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|8
|ТРУА
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|9
|МОНПЕЛЬЕ
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10
|СТРАСБУР
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|11
|ТУЛУЗА
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|12
|ЛИЛЛЬ
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|13
|НИЦЦА
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|14
|ГЕНГАМ
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|15
|НАНТ
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|16
|РЕНН
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|17
|ДИЖОН
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|18
|КАН
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|19
|МЕЦ
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|20
|АМЬЕН
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
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