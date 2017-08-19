Чемпионат Франции, 3 тур: расписание, результаты, таблица

Вчера, 23:42

Неймар впервые сыграет на "Парк де Пренс"

Тренировка &quot;ПСЖ&quot; перед игрой с &quot;Тулузой&quot;. Фото AFP
Тренировка "ПСЖ" перед игрой с "Тулузой". Фото AFP

Французская Лига 1 набирает обороты. На выходных будут сыграны поединки третьего тура. Пока что особое внимание к "ПСЖ" и его новичку Неймару.

Бразилец сумел отличиться в первом же своем матче за парижский клуб. Теперь пора Неймару показать себя на "Парк де Пренс", "ПСЖ" принимает "Тулузу".

3 ТУР

Пятница, 18 августа

21:45 "Мец" – "Монако" – 0:1

Суббота, 19 августа

18:00 "Лион" – "Бордо" – 3:3

21:00 "Монпелье" – "Страсбур" – 1:1

21:00 "Ницца" – "Генгам" – 2:0

21:00 "Ренн" – "Дижон" – 2:2

21:00 "Сент-Этьен" – "Амьен" – 3:0

21:00 "Труа" – "Нант" – 0:1

Воскресенье, 20 августа

16:00 "Лилль" – "Кан"

18:00 "Марсель" – "Анже"

22:00 "ПСЖ" – "Тулуза"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МОНАКО 3 3 0 0 8-3 9
2  СЕНТ-ЭТЬЕН 3 3 0 0 5-0 9
3  ЛИОН 3 2 1 0 9-4 7
4  ПСЖ 2 2 0 0 5-0 6
5  МАРСЕЛЬ 2 2 0 0 4-0 6
6  БОРДО 3 1 2 0 7-5 5
7  АНЖЕ 2 1 1 0 4-2 4
8  ТРУА 3 1 1 1 3-3 4
9  МОНПЕЛЬЕ 3 1 1 1 2-2 4
10  СТРАСБУР 3 1 1 1 4-5 4
11  ТУЛУЗА 2 1 0 1 3-3 3
12  ЛИЛЛЬ 2 1 0 1 3-3 3
13  НИЦЦА 3 1 0 2 3-3 3
14  ГЕНГАМ 3 1 0 2 3-6 3
15  НАНТ 3 1 0 2 1-4 3
16  РЕНН 3 0 2 1 4-5 2
17  ДИЖОН 3 0 1 2 3-9 1
18  КАН 2 0 0 2 0-2 0
19  МЕЦ 3 0 0 3 1-6 0
20  АМЬЕН 3 0 0 3 0-7 0
футбол, чемпионат Франции

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Сегодня|Спорт

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