Чемпионат Франции, 3 тур: расписание, результаты, таблица

Французская Лига 1 набирает обороты. На выходных будут сыграны поединки третьего тура. Пока что особое внимание к "ПСЖ" и его новичку Неймару.

Бразилец сумел отличиться в первом же своем матче за парижский клуб. Теперь пора Неймару показать себя на "Парк де Пренс", "ПСЖ" принимает "Тулузу".

3 ТУР

Пятница, 18 августа

21:45 "Мец" – "Монако" – 0:1

Суббота, 19 августа

18:00 "Лион" – "Бордо" – 3:3

21:00 "Монпелье" – "Страсбур" – 1:1

21:00 "Ницца" – "Генгам" – 2:0

21:00 "Ренн" – "Дижон" – 2:2

21:00 "Сент-Этьен" – "Амьен" – 3:0

21:00 "Труа" – "Нант" – 0:1

Воскресенье, 20 августа

16:00 "Лилль" – "Кан"

18:00 "Марсель" – "Анже"

22:00 "ПСЖ" – "Тулуза"

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