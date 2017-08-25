Чемпионат Франции: расписание и результаты 4-го тура, таблица Лиги 1

Сегодня, 18:50

Два суперматча пройдут в четвертом туре во Франции: "ПСЖ" – "Сент-Этьен" и "Монако" – "Марсель"

В прошлом туре Неймар впервые забил два гола за &quot;ПСЖ&quot;. Фото AFP
В прошлом туре Неймар впервые забил два гола за "ПСЖ". Фото AFP

В этот уикенд во французской Лиге 1 будут сыграны поединки четвертого тура.

"ПСЖ" со своим звездным новичком Неймаром примет в пятницу "Сент-Этьен". Парижане пока идут в чемпионате без потерь, как и их соперник. 

"Монако" в воскресенье примет "Марсель".

Пятница, 25 августа:

21:45 "ПСЖ" – "Сент-Этьен"

Суббота, 26 августа:

18:15 "Нант" – "Лион"

21:00 "Амьен" – "Ницца"

21:00 "Бордо" – "Труа"

21:00 "Дижон" – "Монпелье"

21:00 "Кан" – "Мец"

21:00 "Тулуза" – "Ренн"

Воскресенье, 27 августа:

16:00 "Генгам" – "Страсбур"

18:00 "Анже" – "Лилль"

22:00 "Монако" – "Марсель"

Таблица чемпионата Франции:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ПСЖ 3 3 0 0 11-2 9
2  МОНАКО 3 3 0 0 8-3 9
3  СЕНТ-ЭТЬЕН 3 3 0 0 5-0 9
4  ЛИОН 3 2 1 0 9-4 7
5  МАРСЕЛЬ 3 2 1 0 5-1 7
6  БОРДО 3 1 2 0 7-5 5
7  АНЖЕ 3 1 2 0 5-3 5
8  ТРУА 3 1 1 1 3-3 4
9  МОНПЕЛЬЕ 3 1 1 1 2-2 4
10  СТРАСБУР 3 1 1 1 4-5 4
11  НИЦЦА 3 1 0 2 3-3 3
12  КАН 3 1 0 2 2-2 3
13  ЛИЛЛЬ 3 1 0 2 3-5 3
14  ГЕНГАМ 3 1 0 2 3-6 3
15  НАНТ 3 1 0 2 1-4 3
16  ТУЛУЗА 3 1 0 2 5-9 3
17  РЕНН 3 0 2 1 4-5 2
18  ДИЖОН 3 0 1 2 3-9 1
19  МЕЦ 3 0 0 3 1-6 0
20  АМЬЕН 3 0 0 3 0-7 0

Напомним, что в третьем туре чемпионата Франции самый дорогой футболист мира Неймар забил первый дубль за "ПСЖ".
чемпионат Франции

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Источник:

Сегодня|Спорт

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