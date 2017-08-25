Чемпионат Франции: расписание и результаты 4-го тура, таблица Лиги 1

Два суперматча пройдут в четвертом туре во Франции: "ПСЖ" – "Сент-Этьен" и "Монако" – "Марсель"

В этот уикенд во французской Лиге 1 будут сыграны поединки четвертого тура.

"ПСЖ" со своим звездным новичком Неймаром примет в пятницу "Сент-Этьен". Парижане пока идут в чемпионате без потерь, как и их соперник.

"Монако" в воскресенье примет "Марсель".

Пятница, 25 августа:

21:45 "ПСЖ" – "Сент-Этьен"

Суббота, 26 августа:

18:15 "Нант" – "Лион"

21:00 "Амьен" – "Ницца"

21:00 "Бордо" – "Труа"

21:00 "Дижон" – "Монпелье"

21:00 "Кан" – "Мец"

21:00 "Тулуза" – "Ренн"

Воскресенье, 27 августа:

16:00 "Генгам" – "Страсбур"

18:00 "Анже" – "Лилль"

22:00 "Монако" – "Марсель"

Таблица чемпионата Франции:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 3 3 0 0 11-2 9 2 МОНАКО 3 3 0 0 8-3 9 3 СЕНТ-ЭТЬЕН 3 3 0 0 5-0 9 4 ЛИОН 3 2 1 0 9-4 7 5 МАРСЕЛЬ 3 2 1 0 5-1 7 6 БОРДО 3 1 2 0 7-5 5 7 АНЖЕ 3 1 2 0 5-3 5 8 ТРУА 3 1 1 1 3-3 4 9 МОНПЕЛЬЕ 3 1 1 1 2-2 4 10 СТРАСБУР 3 1 1 1 4-5 4 11 НИЦЦА 3 1 0 2 3-3 3 12 КАН 3 1 0 2 2-2 3 13 ЛИЛЛЬ 3 1 0 2 3-5 3 14 ГЕНГАМ 3 1 0 2 3-6 3 15 НАНТ 3 1 0 2 1-4 3 16 ТУЛУЗА 3 1 0 2 5-9 3 17 РЕНН 3 0 2 1 4-5 2 18 ДИЖОН 3 0 1 2 3-9 1 19 МЕЦ 3 0 0 3 1-6 0 20 АМЬЕН 3 0 0 3 0-7 0

Напомним, что в третьем туре чемпионата Франции самый дорогой футболист мира Неймар забил первый дубль за "ПСЖ".