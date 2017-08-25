Чемпионат Франции: расписание и результаты 4-го тура, таблица Лиги 1
Два суперматча пройдут в четвертом туре во Франции: "ПСЖ" – "Сент-Этьен" и "Монако" – "Марсель"
В этот уикенд во французской Лиге 1 будут сыграны поединки четвертого тура.
"ПСЖ" со своим звездным новичком Неймаром примет в пятницу "Сент-Этьен". Парижане пока идут в чемпионате без потерь, как и их соперник.
"Монако" в воскресенье примет "Марсель".
Пятница, 25 августа:
21:45 "ПСЖ" – "Сент-Этьен"
Суббота, 26 августа:
18:15 "Нант" – "Лион"
21:00 "Амьен" – "Ницца"
21:00 "Бордо" – "Труа"
21:00 "Дижон" – "Монпелье"
21:00 "Кан" – "Мец"
21:00 "Тулуза" – "Ренн"
Воскресенье, 27 августа:
16:00 "Генгам" – "Страсбур"
18:00 "Анже" – "Лилль"
22:00 "Монако" – "Марсель"
Таблица чемпионата Франции:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|11-2
|9
|2
|МОНАКО
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|3
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|3
|3
|0
|0
|5-0
|9
|4
|ЛИОН
|3
|2
|1
|0
|9-4
|7
|5
|МАРСЕЛЬ
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|6
|БОРДО
|3
|1
|2
|0
|7-5
|5
|7
|АНЖЕ
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|8
|ТРУА
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|9
|МОНПЕЛЬЕ
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10
|СТРАСБУР
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|11
|НИЦЦА
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|12
|КАН
|3
|1
|0
|2
|2-2
|3
|13
|ЛИЛЛЬ
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|14
|ГЕНГАМ
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|15
|НАНТ
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|16
|ТУЛУЗА
|3
|1
|0
|2
|5-9
|3
|17
|РЕНН
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|18
|ДИЖОН
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|19
|МЕЦ
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|20
|АМЬЕН
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
Напомним, что в третьем туре чемпионата Франции самый дорогой футболист мира Неймар забил первый дубль за "ПСЖ".
Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионат Франции: расписание и результаты 4-го тура, таблица Лиги 1". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии