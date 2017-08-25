Чемпионат Германии: расписание и результаты 2-го тура, таблица Бундеслиги

Сегодня, 18:25

В воскресенье "Шальке" Евгения Коноплянки на выезде сыграет с "Ганновером"

Чемпионат Германии: расписание и результаты 2-го тура, таблица Бундеслиги

В этот уикенд в чемпионате Германии будут сыграны поединки второго тура.

В субботу "Байер", за который выступает украинец Владлен Юрченко, сыграет с "Хоффенхаймом". В этот же день "Бавария" на выезде сразится с "Вердером".

Завершать программу тура в воскресенье будут "Ганновер" и "Шальке" с украинским полузащитником Евгением Коноплянкой.

Пятница, 25 августа:

21:30 "Кельн" – "Гамбург"

Суббота, 26 августа:

16:30 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"

16:30 "Аугсбург" – "Боруссия" М

16:30 "Байер" – "Хоффенхайм"

16:30 "Вердер" – "Бавария"

16:30 "Штутгарт" – "Майнц"

19:30 "Боруссия" Д – "Герта"

Воскресенье, 27 августа:

16:30 "Лейпциг" – "Фрайбург"

19:00 "Ганновер" – "Шальке"

Таблица чемпионата Германии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БОРУССИЯ Д 1 1 0 0 3-0 3
2  БАВАРИЯ 1 1 0 0 3-1 3
3  ШАЛЬКЕ 04 1 1 0 0 2-0 3
4  ГЕРТА 1 1 0 0 2-0 3
5  ГАННОВЕР 1 1 0 0 1-0 3
6  БОРУССИЯ М 1 1 0 0 1-0 3
7  ГАМБУРГ 1 1 0 0 1-0 3
8  ХОФФЕНХАЙМ 1 1 0 0 1-0 3
9  АЙНТРАХТ Ф 1 0 1 0 0-0 1
10  ФРАЙБУРГ 1 0 1 0 0-0 1
11  КЕЛЬН 1 0 0 1 0-1 0
12  АУГСБУРГ 1 0 0 1 0-1 0
13  МАЙНЦ 1 0 0 1 0-1 0
14  ВЕРДЕР 1 0 0 1 0-1 0
15  БАЙЕР 1 0 0 1 1-3 0
16  ЛЕЙПЦИГ 1 0 0 1 0-2 0
17  ШТУТГАРТ 1 0 0 1 0-2 0
18  ВОЛЬФСБУРГ 1 0 0 1 0-3 0

Напомним, что в первом туре чемпионата Германии Евгений Коноплянка отметился забитым голом и попал в символическую сборную Бундеслиги.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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