Чемпионат Германии: расписание и результаты 2-го тура, таблица Бундеслиги

В воскресенье "Шальке" Евгения Коноплянки на выезде сыграет с "Ганновером"

В этот уикенд в чемпионате Германии будут сыграны поединки второго тура.

В субботу "Байер", за который выступает украинец Владлен Юрченко, сыграет с "Хоффенхаймом". В этот же день "Бавария" на выезде сразится с "Вердером".

Завершать программу тура в воскресенье будут "Ганновер" и "Шальке" с украинским полузащитником Евгением Коноплянкой.

Пятница, 25 августа:

21:30 "Кельн" – "Гамбург"

Суббота, 26 августа:

16:30 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"

16:30 "Аугсбург" – "Боруссия" М

16:30 "Байер" – "Хоффенхайм"

16:30 "Вердер" – "Бавария"

16:30 "Штутгарт" – "Майнц"

19:30 "Боруссия" Д – "Герта"

Воскресенье, 27 августа:

16:30 "Лейпциг" – "Фрайбург"

19:00 "Ганновер" – "Шальке"

Таблица чемпионата Германии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ Д 1 1 0 0 3-0 3 2 БАВАРИЯ 1 1 0 0 3-1 3 3 ШАЛЬКЕ 04 1 1 0 0 2-0 3 4 ГЕРТА 1 1 0 0 2-0 3 5 ГАННОВЕР 1 1 0 0 1-0 3 6 БОРУССИЯ М 1 1 0 0 1-0 3 7 ГАМБУРГ 1 1 0 0 1-0 3 8 ХОФФЕНХАЙМ 1 1 0 0 1-0 3 9 АЙНТРАХТ Ф 1 0 1 0 0-0 1 10 ФРАЙБУРГ 1 0 1 0 0-0 1 11 КЕЛЬН 1 0 0 1 0-1 0 12 АУГСБУРГ 1 0 0 1 0-1 0 13 МАЙНЦ 1 0 0 1 0-1 0 14 ВЕРДЕР 1 0 0 1 0-1 0 15 БАЙЕР 1 0 0 1 1-3 0 16 ЛЕЙПЦИГ 1 0 0 1 0-2 0 17 ШТУТГАРТ 1 0 0 1 0-2 0 18 ВОЛЬФСБУРГ 1 0 0 1 0-3 0

Напомним, что в первом туре чемпионата Германии Евгений Коноплянка отметился забитым голом и попал в символическую сборную Бундеслиги.