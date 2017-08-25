Чемпионат Германии: расписание и результаты 2-го тура, таблица Бундеслиги
В воскресенье "Шальке" Евгения Коноплянки на выезде сыграет с "Ганновером"
В этот уикенд в чемпионате Германии будут сыграны поединки второго тура.
В субботу "Байер", за который выступает украинец Владлен Юрченко, сыграет с "Хоффенхаймом". В этот же день "Бавария" на выезде сразится с "Вердером".
Завершать программу тура в воскресенье будут "Ганновер" и "Шальке" с украинским полузащитником Евгением Коноплянкой.
Пятница, 25 августа:
21:30 "Кельн" – "Гамбург"
Суббота, 26 августа:
16:30 "Айнтрахт" – "Вольфсбург"
16:30 "Аугсбург" – "Боруссия" М
16:30 "Байер" – "Хоффенхайм"
16:30 "Вердер" – "Бавария"
16:30 "Штутгарт" – "Майнц"
19:30 "Боруссия" Д – "Герта"
Воскресенье, 27 августа:
16:30 "Лейпциг" – "Фрайбург"
19:00 "Ганновер" – "Шальке"
Таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ Д
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|БАВАРИЯ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|ШАЛЬКЕ 04
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|ГЕРТА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|ГАННОВЕР
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|БОРУССИЯ М
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|ГАМБУРГ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|ХОФФЕНХАЙМ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|АЙНТРАХТ Ф
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10
|ФРАЙБУРГ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11
|КЕЛЬН
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|12
|АУГСБУРГ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13
|МАЙНЦ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14
|ВЕРДЕР
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|БАЙЕР
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|16
|ЛЕЙПЦИГ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|17
|ШТУТГАРТ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|ВОЛЬФСБУРГ
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Напомним, что в первом туре чемпионата Германии Евгений Коноплянка отметился забитым голом и попал в символическую сборную Бундеслиги.
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