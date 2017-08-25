Чемпионат Испании: расписание и результаты 2-го тура, таблица Примеры

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"Барселона" в субботу на выезде сыграет с "Алавесом", а "Реал" в воскресенье примет "Валенсию"

Расписание второго тура чемпионата Испании. Фото twitter.com/LaLiga
Расписание второго тура чемпионата Испании. Фото twitter.com/LaLiga

В этот уикенд в испанской Примере будут сыграны поединки второго тура.

"Бетис" Романа Зозули примет "Сельту". Украинский форвард лишен шкафчика и игрового номера в клубе, так что точно не сыграет в этом матче.

"Барселона" в субботу на выезде сыграет с "Алавесом", а "Реал" в воскресенье примет "Валенсию" в центральном матче туре.

Пятница, 25 августа:

21:15 "Реал Сосьедад" – "Вильярреал"

23:00 "Бетис" – "Сельта"

Суббота, 26 августа:

19:15 "Алавес" – "Барселона"

21:15 "Леванте" – "Депортиво"

21:15 "Жирона" – "Малага"

23:15 "Лас-Пальмас" – "Атлетико"

Воскресенье, 27 августа:

19:15 "Эспаньол" – "Леганес"

19:15 "Эйбар" – "Атлетик"

21:15 "Хетафе" – "Севилья"

23:15 "Реал" – "Валенсия"

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 1 1 0 0 3-0 3
2  БАРСЕЛОНА 1 1 0 0 2-0 3
3  РЕАЛ СОСЬЕДАД 1 1 0 0 3-2 3
4  ЭЙБАР 1 1 0 0 1-0 3
5  ВАЛЕНСИЯ 1 1 0 0 1-0 3
6  ЛЕВАНТЕ 1 1 0 0 1-0 3
7  ЛЕГАНЕС 1 1 0 0 1-0 3
8  АТЛЕТИКО 1 0 1 0 2-2 1
9  ЖИРОНА 1 0 1 0 2-2 1
10  ЭСПАНЬОЛ 1 0 1 0 1-1 1
11  СЕВИЛЬЯ 1 0 1 0 1-1 1
12  ХЕТАФЕ 1 0 1 0 0-0 1
13  АТЛЕТИК 1 0 1 0 0-0 1
14  СЕЛЬТА 1 0 0 1 2-3 0
15  ЛАС-ПАЛЬМАС 1 0 0 1 0-1 0
16  ВИЛЬЯРРЕАЛ 1 0 0 1 0-1 0
17  АЛАВЕС 1 0 0 1 0-1 0
18  МАЛАГА 1 0 0 1 0-1 0
19  БЕТИС 1 0 0 1 0-2 0
20  ДЕПОРТИВО 1 0 0 1 0-3 0

Напомним, что в первом туре чемпионата Испании "Барселона" всухую обыграла "Бетис", а "Реал" на выезде разгромил "Депортиво".
Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Бетис

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Источник:

Сегодня|Спорт

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