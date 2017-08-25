Чемпионат Испании: расписание и результаты 2-го тура, таблица Примеры
"Барселона" в субботу на выезде сыграет с "Алавесом", а "Реал" в воскресенье примет "Валенсию"
В этот уикенд в испанской Примере будут сыграны поединки второго тура.
"Бетис" Романа Зозули примет "Сельту". Украинский форвард лишен шкафчика и игрового номера в клубе, так что точно не сыграет в этом матче.
"Барселона" в субботу на выезде сыграет с "Алавесом", а "Реал" в воскресенье примет "Валенсию" в центральном матче туре.
Пятница, 25 августа:
21:15 "Реал Сосьедад" – "Вильярреал"
23:00 "Бетис" – "Сельта"
Суббота, 26 августа:
19:15 "Алавес" – "Барселона"
21:15 "Леванте" – "Депортиво"
21:15 "Жирона" – "Малага"
23:15 "Лас-Пальмас" – "Атлетико"
Воскресенье, 27 августа:
19:15 "Эспаньол" – "Леганес"
19:15 "Эйбар" – "Атлетик"
21:15 "Хетафе" – "Севилья"
23:15 "Реал" – "Валенсия"
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|БАРСЕЛОНА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|4
|ЭЙБАР
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5
|ВАЛЕНСИЯ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|ЛЕВАНТЕ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|ЛЕГАНЕС
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|АТЛЕТИКО
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|9
|ЖИРОНА
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|10
|ЭСПАНЬОЛ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|СЕВИЛЬЯ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|ХЕТАФЕ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13
|АТЛЕТИК
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14
|СЕЛЬТА
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|15
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|АЛАВЕС
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18
|МАЛАГА
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|19
|БЕТИС
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|20
|ДЕПОРТИВО
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Напомним, что в первом туре чемпионата Испании "Барселона" всухую обыграла "Бетис", а "Реал" на выезде разгромил "Депортиво".
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