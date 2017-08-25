Чемпионат Испании: расписание и результаты 2-го тура, таблица Примеры

"Барселона" в субботу на выезде сыграет с "Алавесом", а "Реал" в воскресенье примет "Валенсию"

В этот уикенд в испанской Примере будут сыграны поединки второго тура.

"Бетис" Романа Зозули примет "Сельту". Украинский форвард лишен шкафчика и игрового номера в клубе, так что точно не сыграет в этом матче.

"Барселона" в субботу на выезде сыграет с "Алавесом", а "Реал" в воскресенье примет "Валенсию" в центральном матче туре.

Пятница, 25 августа:

21:15 "Реал Сосьедад" – "Вильярреал"

23:00 "Бетис" – "Сельта"

Суббота, 26 августа:

19:15 "Алавес" – "Барселона"

21:15 "Леванте" – "Депортиво"

21:15 "Жирона" – "Малага"

23:15 "Лас-Пальмас" – "Атлетико"

Воскресенье, 27 августа:

19:15 "Эспаньол" – "Леганес"

19:15 "Эйбар" – "Атлетик"

21:15 "Хетафе" – "Севилья"

23:15 "Реал" – "Валенсия"

Таблица чемпионата Испании:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 1 1 0 0 3-0 3 2 БАРСЕЛОНА 1 1 0 0 2-0 3 3 РЕАЛ СОСЬЕДАД 1 1 0 0 3-2 3 4 ЭЙБАР 1 1 0 0 1-0 3 5 ВАЛЕНСИЯ 1 1 0 0 1-0 3 6 ЛЕВАНТЕ 1 1 0 0 1-0 3 7 ЛЕГАНЕС 1 1 0 0 1-0 3 8 АТЛЕТИКО 1 0 1 0 2-2 1 9 ЖИРОНА 1 0 1 0 2-2 1 10 ЭСПАНЬОЛ 1 0 1 0 1-1 1 11 СЕВИЛЬЯ 1 0 1 0 1-1 1 12 ХЕТАФЕ 1 0 1 0 0-0 1 13 АТЛЕТИК 1 0 1 0 0-0 1 14 СЕЛЬТА 1 0 0 1 2-3 0 15 ЛАС-ПАЛЬМАС 1 0 0 1 0-1 0 16 ВИЛЬЯРРЕАЛ 1 0 0 1 0-1 0 17 АЛАВЕС 1 0 0 1 0-1 0 18 МАЛАГА 1 0 0 1 0-1 0 19 БЕТИС 1 0 0 1 0-2 0 20 ДЕПОРТИВО 1 0 0 1 0-3 0

Напомним, что в первом туре чемпионата Испании "Барселона" всухую обыграла "Бетис", а "Реал" на выезде разгромил "Депортиво".