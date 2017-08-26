Чемпионат Италии: расписание и результаты 2-го тура, таблица Серии А

"Ювентус" в субботу сыграет на вызде с "Дженоа", а "Милан" примет "Кальяри" в воскресенье

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединке второго тура Серии А.

Действующий чемпион "Ювентус" в субботу сыграет на вызде с "Дженоа". В этот же день пройдет интересное противостояние "Рома" – "Интер".

"Милан", получивший огромные финансовые вливания и новых футболистов, примет "Кальяри" в воскресенье.

Суббота, 26 августа:

19:00 "Дженоа" – "Ювентус"

19:00 "Беневенто" – "Болонья"

21:45 "Рома" – "Интер"

Воскресенье, 27 августа:

19:00 "Торино" – "Сассуоло"

21:45 "СПАЛ" – "Удинезе"

21:45 "Наполи" – "Аталанта"

21:45 "Милан" – "Кальяри"

21:45 "Фиорентина" – "Сампдория"

21:45 "Кротоне" – "Верона"

21:45 "Кьево" – "Лацио"

Таблица чемпионата Италии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МИЛАН 1 1 0 0 3-0 3 2 ИНТЕР 1 1 0 0 3-0 3 3 ЮВЕНТУС 1 1 0 0 3-0 3 4 НАПОЛИ 1 1 0 0 3-1 3 5 КЬЕВО 1 1 0 0 2-1 3 6 САМПДОРИЯ 1 1 0 0 2-1 3 7 РОМА 1 1 0 0 1-0 3 8 ТОРИНО 1 0 1 0 1-1 1 9 БОЛОНЬЯ 1 0 1 0 1-1 1 10 ДЖЕНОА 1 0 1 0 0-0 1 11 ЛАЦИО 1 0 1 0 0-0 1 12 СПАЛ 1 0 1 0 0-0 1 13 САССУОЛО 1 0 1 0 0-0 1 14 БЕНЕВЕНТО 1 0 0 1 1-2 0 15 УДИНЕЗЕ 1 0 0 1 1-2 0 16 АТАЛАНТА 1 0 0 1 0-1 0 17 ВЕРОНА 1 0 0 1 1-3 0 18 ФИОРЕНТИНА 1 0 0 1 0-3 0 19 КАЛЬЯРИ 1 0 0 1 0-3 0 20 КРОТОНЕ 1 0 0 1 0-3 0



Напомним, что цунтральным матчем первого тура Серии А стало противостояние "Интера" и "Фиорентины" в Милане, завершившееся уверенной победой хозяев со счетом 3:0.