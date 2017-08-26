Чемпионат Италии: расписание и результаты 2-го тура, таблица Серии А
"Ювентус" в субботу сыграет на вызде с "Дженоа", а "Милан" примет "Кальяри" в воскресенье
В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединке второго тура Серии А.
Действующий чемпион "Ювентус" в субботу сыграет на вызде с "Дженоа". В этот же день пройдет интересное противостояние "Рома" – "Интер".
"Милан", получивший огромные финансовые вливания и новых футболистов, примет "Кальяри" в воскресенье.
Суббота, 26 августа:
19:00 "Дженоа" – "Ювентус"
19:00 "Беневенто" – "Болонья"
21:45 "Рома" – "Интер"
Воскресенье, 27 августа:
19:00 "Торино" – "Сассуоло"
21:45 "СПАЛ" – "Удинезе"
21:45 "Наполи" – "Аталанта"
21:45 "Милан" – "Кальяри"
21:45 "Фиорентина" – "Сампдория"
21:45 "Кротоне" – "Верона"
21:45 "Кьево" – "Лацио"
Таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МИЛАН
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|ИНТЕР
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|ЮВЕНТУС
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4
|НАПОЛИ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|5
|КЬЕВО
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|САМПДОРИЯ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|РОМА
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|ТОРИНО
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|БОЛОНЬЯ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|ДЖЕНОА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11
|ЛАЦИО
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12
|СПАЛ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13
|САССУОЛО
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14
|БЕНЕВЕНТО
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|УДИНЕЗЕ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16
|АТАЛАНТА
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|ВЕРОНА
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|18
|ФИОРЕНТИНА
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|19
|КАЛЬЯРИ
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|20
|КРОТОНЕ
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Напомним, что цунтральным матчем первого тура Серии А стало противостояние "Интера" и "Фиорентины" в Милане, завершившееся уверенной победой хозяев со счетом 3:0.
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