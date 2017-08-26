Чемпионат Италии: расписание и результаты 2-го тура, таблица Серии А

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"Ювентус" в субботу сыграет на вызде с "Дженоа", а "Милан" примет "Кальяри" в воскресенье

&quot;Ювентус&quot; в субботу сыграет на вызде с &quot;Дженоа&quot;. Фото AFP
"Ювентус" в субботу сыграет на вызде с "Дженоа". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединке второго тура Серии А.

Действующий чемпион "Ювентус" в субботу сыграет на вызде с "Дженоа". В этот же день пройдет интересное противостояние "Рома" – "Интер".

"Милан", получивший огромные финансовые вливания и новых футболистов, примет "Кальяри" в воскресенье.

Суббота, 26 августа:

19:00 "Дженоа" – "Ювентус"

19:00 "Беневенто" – "Болонья"

21:45 "Рома" – "Интер"

Воскресенье, 27 августа:

19:00 "Торино" – "Сассуоло"

21:45 "СПАЛ" – "Удинезе"

21:45 "Наполи" – "Аталанта"

21:45 "Милан" – "Кальяри"

21:45 "Фиорентина" – "Сампдория"

21:45 "Кротоне" – "Верона"

21:45 "Кьево" – "Лацио"

Таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МИЛАН 1 1 0 0 3-0 3
2  ИНТЕР 1 1 0 0 3-0 3
3  ЮВЕНТУС 1 1 0 0 3-0 3
4  НАПОЛИ 1 1 0 0 3-1 3
5  КЬЕВО 1 1 0 0 2-1 3
6  САМПДОРИЯ 1 1 0 0 2-1 3
7  РОМА 1 1 0 0 1-0 3
8  ТОРИНО 1 0 1 0 1-1 1
9  БОЛОНЬЯ 1 0 1 0 1-1 1
10  ДЖЕНОА 1 0 1 0 0-0 1
11  ЛАЦИО 1 0 1 0 0-0 1
12  СПАЛ 1 0 1 0 0-0 1
13  САССУОЛО 1 0 1 0 0-0 1
14  БЕНЕВЕНТО 1 0 0 1 1-2 0
15  УДИНЕЗЕ 1 0 0 1 1-2 0
16  АТАЛАНТА 1 0 0 1 0-1 0
17  ВЕРОНА 1 0 0 1 1-3 0
18  ФИОРЕНТИНА 1 0 0 1 0-3 0
19  КАЛЬЯРИ 1 0 0 1 0-3 0
20  КРОТОНЕ 1 0 0 1 0-3 0


Напомним, что цунтральным матчем первого тура Серии А стало противостояние "Интера" и "Фиорентины" в Милане, завершившееся уверенной победой хозяев со счетом 3:0.
Милан Италия, чемпионат Италии, Ювентус Турин

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Источник:

Сегодня|Спорт

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