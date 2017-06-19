Цуриков подписал полноценный контракт с "Александрией"

Сегодня, 18:17

Экс-игрок "Динамо" прошлый сезон также выступал в "Александрии", но на правах аренды

Андрей Цуриков. Фото ФК &quot;Александрия&quot;
Андрей Цуриков. Фото ФК "Александрия"

Сегодня, 19-го июня, бывший футболист киевского "Динамо" Андрей Цуриков подписал полноценный контракт с "Александрией", сообщает официальный сайт клуба.

Об условиях соглашения не сообщают. Цуриков пришел в клуб в статусе свободного агента, так как несколько дней назад разорвал контракт с киевлянами.

Прошлый сезон 24-летний футболист провел в аренде в "Александрии", сыграв в 23-х поеднках команды.
футбол, чемпионат Украины, Андрей Цуриков, ФК Александрия

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Источник:

Сегодня|Спорт

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