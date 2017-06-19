Экс-игрок "Динамо" прошлый сезон также выступал в "Александрии", но на правах аренды

Сегодня, 19-го июня, бывший футболист киевского "Динамо" Андрей Цуриков подписал полноценный контракт с "Александрией", сообщает официальный сайт клуба.

Об условиях соглашения не сообщают. Цуриков пришел в клуб в статусе свободного агента, так как несколько дней назад разорвал контракт с киевлянами.

Прошлый сезон 24-летний футболист провел в аренде в "Александрии", сыграв в 23-х поеднках команды.