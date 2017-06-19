Цуриков подписал полноценный контракт с "Александрией"
Экс-игрок "Динамо" прошлый сезон также выступал в "Александрии", но на правах аренды
Сегодня, 19-го июня, бывший футболист киевского "Динамо" Андрей Цуриков подписал полноценный контракт с "Александрией", сообщает официальный сайт клуба.
Об условиях соглашения не сообщают. Цуриков пришел в клуб в статусе свободного агента, так как несколько дней назад разорвал контракт с киевлянами.
Прошлый сезон 24-летний футболист провел в аренде в "Александрии", сыграв в 23-х поеднках команды.
Вы сейчас просматриваете новость "Цуриков подписал полноценный контракт с "Александрией"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии