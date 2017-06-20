Дани Алвес разорвет контракт с "Ювентусом" и перейдет в "Манчестер Сити"

Зарплата Дани Алвеса в "Манчестер Сити" составит 4,3 млн фунтов в год

34-летний бразильский защитник Дани Алвес в ближайшее время должен перебраться в "Манчестер Сити", сообщает Goal.com.

Футболист разорвет контракт с "Ювентусом" и перейдет в "Ман Сити" на правах свободного агента. Бразилец уже согласовал с "горожанами" 2-летний контракт.

Зарплата Дани Алвеса в "Манчестер Сити" составит 4,3 млн фунтов в год в неделю бразилец будет получать 85 тысяч фунтов.

Трансфер должен состояться до конца недели.