Дани Алвес разорвет контракт с "Ювентусом" и перейдет в "Манчестер Сити"

Сегодня, 21:37

Зарплата Дани Алвеса в "Манчестер Сити" составит 4,3 млн фунтов в год

Дани Алвес. Фото AFP
Дани Алвес. Фото AFP

34-летний бразильский защитник Дани Алвес в ближайшее время должен перебраться в "Манчестер Сити", сообщает Goal.com.

Футболист разорвет контракт с "Ювентусом" и перейдет в "Ман Сити" на правах свободного агента. Бразилец уже согласовал с "горожанами" 2-летний контракт.

Зарплата Дани Алвеса в "Манчестер Сити" составит 4,3 млн фунтов в год в неделю бразилец будет получать 85 тысяч фунтов.

Трансфер должен состояться до конца недели.
футбол, чемпионат Англии, чемпионат Италии, Манчестер Сити, Ювентус Турин, Дани Алвес

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