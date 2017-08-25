Дарио Срна – о жеребьевке Лиги чемпионов: "Слабых соперников здесь нет"

В четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал и единственный представитель Украины в самом престижном клубном турнире Европы – донецкий "Шахтер", который стартует сразу в группе как чемпион страны.

Горняки попали в группу F, где соперниками украинского клуба стали английский "Манчестер Сити", итальянский "Наполи" и голландский "Фейеноорд". В прошлом сезоне "МанСити" в чемпионате Англии занял третье место, а в первых двух турах этого сезона набрал 4 очка. "Наполи" также стал третьим в прошлом сезоне в Серии А, а в нынешнем чемпионате стартовал с выездной победы над "Сампдорией" (4:2). "Фейеноорд" – чемпион Голландии, а в двух стартовых турах нового сезона одержал две победы.

Результаты жеребьевки прокомментировал капитан "Шахтера" Дарио Срна: "Мы попали в Лигу чемпионов, чтобы играть против самых сильных клубов. В турнире участвуют лучшие команды каждого чемпионата. Заслуженно будет выступать в групповом этапе и "Шахтер". Мы не первый раз в Лиге чемпионов и знаем, что это такое. Слабых соперников здесь нет. Будет интересно посмотреть на "Шахтер". У нас амбициозный клуб, президент, тренеры и игроки. Нужно подготовиться и показать хороший, красивый футбол. Будем стараться".

Ранее "горняки" не встречались ни с одним из оппонентов, а в составе "МанСити" выступает экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо: "Вчера я переписывался с Фернандиньо. И ему, и всем нам будет очень приятно сойтись на поле друг с другом. Также рад еще раз сыграть против команды Гвардиолы – для меня это лучший тренер мира. Будет любопытно увидеть, на каком уровне находится "Шахтер". "Наполи" под руководством Маурицио Сарри показывает отличную игру, много забивает и мало пропускает. "Фейеноорд" – чемпион Голландии, демонстрирующий открытый футбол на арене с сумасшедшей атмосферой. Очень интересная группа. Мы вышли в Лигу чемпионов, чтобы встретиться с сильнейшими клубами. Вот наш шанс – будем с удовольствием играть в футбол", – сказал Дарио Срна.

"Шахтер" начинает групповой этап с "Наполи" в Харькове, а завершает домашним поединком с "Манчестер Сити". "Думаю, это хорошо. Будет полный стадион и отличная поддержка. Предстоит тяжелый матч и для "Наполи", и для нас. Нужно как можно лучше подготовиться. Однако пока наши мысли о чемпионате. А что касается Лиги чемпионов, подчеркну: "Шахтер" заслужил право играть в Лиге чемпионов и встретиться с такими командами. Нам очень приятно, и мы будем стараться", – подчеркнул Срна.

"Возможно, это одна из самых тяжелых групп, что только могла быть", – так прокомментировал итоги жеребьевки главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.