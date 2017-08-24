Димитар Бербатов возобновил карьеру в Индии

Сегодня, 10:11

Болгарский форвард подписал контракт с "Керала Бластерс"

Димитар Бербатов. Фото paokfc.gr
Димитар Бербатов. Фото paokfc.gr

36-летний болгарский форвард Димитар Бербатов отправился в Индию, где будет защищать цвета местного клуба "Керала Бластерс". Об этом сообщает официальный сайт команды.

Бербатов известен по выступлениям за "Байер", "Тоттенхэм", "Монако" и "Манчестер Юнайтед". В сезоне 2015/16 Бербатов был футболистом греческого ПАОКа, после чего находился без игровой практики.

Отметим, что ранее клуб "Керала Бластерс" заключил договор с еще одним бывшим футболистом "Манчестер Юнайтед" Уэсом Брауном.

Недавно в Индию перебрался знаменитый форвард сборной Ирландии Робби Кин.
футбол, Чемпионат Индии, Димитар Бербатов

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