Димитар Бербатов возобновил карьеру в Индии

36-летний болгарский форвард Димитар Бербатов отправился в Индию, где будет защищать цвета местного клуба "Керала Бластерс". Об этом сообщает официальный сайт команды.

Бербатов известен по выступлениям за "Байер", "Тоттенхэм", "Монако" и "Манчестер Юнайтед". В сезоне 2015/16 Бербатов был футболистом греческого ПАОКа, после чего находился без игровой практики.

Отметим, что ранее клуб "Керала Бластерс" заключил договор с еще одним бывшим футболистом "Манчестер Юнайтед" Уэсом Брауном.

Недавно в Индию перебрался знаменитый форвард сборной Ирландии Робби Кин.