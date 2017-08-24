"Динамо" – "Маритиму" – 3:1. Видео голов и обзор матча

Голы и лучшие моменты матча "Динамо" – "Маритиму" в Лиге Европы

Киевское "Динамо" в ответном матче плей-офф Лиги Европы на своем поле обыграло португальский "Маритиму".

Голами отметились Денис Гармаш, Николай Морозюк и Дерлис Гонсалес. У португальцев гол престижа на счету Эрдема Шена. Первый матч в Фуншале неделю назад, напомним, завершился нулевой ничьей. Еще два гола киевлян не зафиксировал арбитр.

К сожалению, "Александрия" уступила дома БАТЭ и покинула еврокубки.

Завтра "Динамо" узнает своего соперника по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 14:00.

А сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где участвует донецкий "Шахтер".

"Динамо" – "Маритиму" – 3:1

Голы: Гармаш (32), Морозюк (35), Гонсалес (61) – Шен (68)