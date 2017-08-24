"Динамо" обыграло "Маритиму" и вышло в групповой этап Лиги Европы

Вчера, 21:40

Киевляне не проигрывают в День Независимости Украины

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" сыграет в групповом этапе Лиги Европы, где их уже ждет луганская "Заря".

Начало первого тайма ознаменовалось обилием нарушений – никто не хотел уступать борьбу в центре поля, поэтому самым активным в первые минуты был арбитр из Израиля Лиран Лиани.

В середине тайма динамовцам удалось отправить мяч в сетку ворот "Маритиму" – Мбокани черпачком забросил мяч на Ярмоленко, а тот пробил мимо вратаря. Однако боковой зафиксировал офсайд.

Киевляне могли остаться и без следующего гола, если бы главный рефери доверился своему ассистенту. Морозюк сделал навес на 11-метровую отметку, защитник достал мяч головой, но отправил его в сторону собственных ворот, где уже мяч поджидал Денис Гармаш. Линейный арбитр посчитал, что в этом эпизоде был офсайд, хотя мяч к динамовцу прилетел от соперника, и взмахнул флажком. Лиани своему коллеге не поверил и справедливо засчитал взятие ворот.

А буквально в следующей атаке киевляне еще раз поразили ворота "Маритиму". Дерлис Гонсалес заработал штрафной, а Николай Морозюк метров с 25-ти пробил точно в угол.

Второй тайм, как и первый, начался с незасчитанного гола "Динамо". Дерлис Гонсалес обокрал защитника, вышел один на один с голкипером и спокойно отправил мяч в сетку. Арбитр дождался конца эпизода и просигнализировал о нарушении правил со стороны парагвайца.

Гонсалес не сильно расстроился и добился своего через несколько минут, откликнувшись на навес от Ярмоленко.

После третьего гола киевляне расслабились и позволили сопернику сократить отставание – отличился Шен после неразберихи в штрафной.

В оставшееся время можно выделить опасный момент у Мбокани и дебют в этом сезоне бразильца Жуниора Мораеса. Киевляне спокойно довели поединок до победы и вышли в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка состоится завтра.

"Динамо" – "Маритиму" – 3:1
Голы: Гармаш (32), Морозюк (35), Гонсалес (61) –  Шен (68)

"Динамо": Коваль, Кадар, Вида, Кендзера, Морозюк, Буяльский (Мораес, 85), Сидорчук, Гармаш (Шепелев, 77), Ярмоленко, Мбокани (Кравец, 90), Гонсалес.

"Маритиму": Шарлес, Заинадин, Луиш Мартинш, Бебето, Пабло, Эбер (Жан Клебер, 46), Шен (Лундберг, 69), Жилду (Ибсон, 46), Гамбоа, Валенте, Эвертон.

Предупреждения: Кендзера (8), Пабло (33), Шарлес (33), Гонсалес (36), Эбер (36), Кадар (52), Гармаш (74), Буяльский (81). 
футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Маритиму

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Сегодня|Спорт

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