"Динамо" в День Независимости Украины забивает минимум три мяча

Сегодня, 13:23

Киевлянам не привыкать играть в главный праздник страны

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в третий раз в своей истории сыграет в День Независимости Украины.

В этот день в сезоне 1994/95 "Динамо" в первый раз за время независимости Украины удалось пробиться в групповой раунд Лиги Чемпионов. На пути тогда стоял датский "Силькеборг". "Олимпийский", несмотря на праздник, собрал 60 тысяч зрителей.

"Динамо" – "Силькеборг" – 3:1 (первый матч 0:0)
Голы: Скаченко (21), Ковалец (29), Косовский (90) – Фернандес (74)

Во второй раз "Динамо" сыграло в День Независимости Украины в 2002 году. Правда, этот матч был куда меньшего ранга – 1/16 финала национального Кубка. К слову, в этой игре принимал участие нынешний главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич, а также один из его ассистентов Максим Шацких

"Полесье" – "Динамо" – 0:4
Голы: Леандро Машаду (10), Мелащенко (25), Шацких (29), Идахор (83)

Напомним, сегодня "Динамо" проведет ответный матч против "Маритиму" в плей-офф Лиги Европы. Начало – в 19:45. Текстовая трансляция на segodnya.ua.

Первый матч в Фуншале завершился вничью – 0:0. На поединок в Киеве продаются билеты по цене от 35 гривен.

Накануне главный тренер команды Александр Хацкевич рассказал о залоге успеха в предстоящем матче, а Андрей Ярмоленко выразил мнение, что такая команда как "Динамо" не может остаться без еврокубков.
футбол, Лига Европы, Динамо Киев

Вы сейчас просматриваете новость ""Динамо" в День Независимости Украины забивает минимум три мяча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

Стадион в Мариуполе. Фото соцсети

ФФУ не стала менять место проведения матча "Мариуполь" — "Динамо"

Сегодня, 01:07

Поединок чемпионата Украины состоится в Мариуполе 27 августа

Футбол

Финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018 годов состоится в Киеве на "Олимпийском". Фото AFP

Лига чемпионов-2017/2018: расписание и результаты всех матчей

Вчера, 23:59

Финал состоится 26 мая 2018 года на НСК "Олимпийский" в Киеве

Футбол

Джордже Басанович. Фото соцсети

Серб Джордже Басанович переходит в "Динамо" - СМИ

Вчера, 23:22

Стоимость 21-летнего защитника оценивается в 200 тысяч евро

Футбол

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко: "Динамо" не может остаться без еврокубков"

Вчера, 19:13

Лидер киевлян - о поединке плей-офф с "Маритиму"

Футбол

Александр Хацкевич. Фото ФК "Динамо"

Александр Хацкевич: "Праздник в Украине будет дополнительным стимулом для команды"

Вчера, 18:56

Наставник "Динамо" - о поединке Лиги Европы с "Маритиму"

Новости

Фото ФК "Мариуполь"

СБУ предупредила ФФУ о рисках проведения матчей в Мариуполе

Вчера, 10:03

Все меры для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения футбольных матчей в Мариуполе будут соблюдены

Новости

Исполком ФФУ проголосовал за проведение матча "Мариуполь" - "Динамо" в Мариуполе. Фото ФФУ

Исполком ФФУ подтвердил: матч "Мариуполь" - "Динамо" должен быть сыгран в Мариуполе

22 Августа, 22:47

Андрей Павелко рассказал, что одним из варинтов было проведение матча седьмого тура в Киеве, а во втором круге - в Мариуполе

Новости

Матч "Мариуполь" - "Динамо": "мишень для террористов" и "перекручивание фактов"

22 Августа, 16:53

Состоится ли поединок седьмого тура чемпионата Украины в воскресенье - до сих пор неизвестно

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования