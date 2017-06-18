"Днепр" начнет выступление во Второй лиге с минус шесть очков

Вчера, 13:06

Санкции для днепровского клуба не ограничились переводом во Вторую лигу

Фото ФК &quot;Днепр&quot;
Фото ФК "Днепр"

"Днепр" был наказан ФИФА за неуплату долгов перед бывшим тренерским штабом понижением до Второй лиги чемпионата Украины. Однако на этом санкции для днепрян не закончились.

"То, что они попали во Вторую лигу, этим не кончится. Им будут продолжать снимать очки. Им вдогонку во Второй лиге пришло еще минус 6 очков ", – сказал президент Премьер-лиги Владимир Генинсон телеканалу "Футбол 1".

Ранее сообщалось, что "Днепр" в своем нынешнем виде может прекратить существование, а на замену ему будет создана новая команда, не имеющая отношения к долгам предшественника, как это сделали в Харькове с "Металлистом-1925".
футбол, ФК Днепр, вторая лига

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Источник:

fcdnipro.com

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