Эдуард Соболь забил первый гол за "Славию"

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь помог "Славии" одолеть "Младу Болеслав".

В матче 5-го тура чемпионата Чехии "Славия" разгромила "Младу Болеслав" со счетом – 4:0. Один из голов в ворота соперников провел украинский легионер Эдуард Соболь.

Украинец появился на поле во втором тайме и на 82-й минуте откликнулся на фланговую передачу, переправив мяч головой в ворота.

Добавим, что другой украинец Руслан Ротань отыграл весь поединок.

Напомним, что "Славия" на этой неделе вылетела из Лиги чемпионов.