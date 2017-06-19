Экс-глава ФИФА Блаттер назвал ябедой информатора WADA Юлию Степанову

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер подверг критике информатора Всемирного антидопингового агентства российскую бегунью Юлию Степанову.

Ранее WADA на основе информации, полученной от Степановой и ее мужа экс-сотрудника Российского антидопингового агентства Виталия Степанова, провело расследование о применении допинга в российской легкой атлетике. В результате российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Сама Степанова получила разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций участвовать в международных соревнованиях как нейтральная спортсменка, но МОК не допустил ее до Игр-2016.

"Она хотела поехать на Олимпиаду, и теперь все говорят, что это позор, что ее не допустили, потому что она информатор. Скоро информаторам будет позволено выступать везде. Но если вы информатор, это неправильно. В школе, если кто-то (из учеников) был информатором у учителя, тогда…", – сказал Блаттер, которого цитирует Guardian.

При этом экс-глава ФИФА утвердительно ответил на уточняющий вопрос, считает ли он, что информаторы похожи на ябед в школе.

Напомним, что сам Блаттер отстранен от футбола из-за коррупции.