Экс-глава ФИФА Блаттер назвал ябедой информатора WADA Юлию Степанову

Сегодня, 12:32

На основе информации Степановой российские легкоатлеты были отстранены от Олимпиады-2016

Зепп Блаттер сам замешан в коррупции. Фото AFP
Зепп Блаттер сам замешан в коррупции. Фото AFP

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер подверг критике информатора Всемирного антидопингового агентства российскую бегунью Юлию Степанову.

Ранее WADA на основе информации, полученной от Степановой и ее мужа экс-сотрудника Российского антидопингового агентства Виталия Степанова, провело расследование о применении допинга в российской легкой атлетике. В результате российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Сама Степанова получила разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций участвовать в международных соревнованиях как нейтральная спортсменка, но МОК не допустил ее до Игр-2016.

"Она хотела поехать на Олимпиаду, и теперь все говорят, что это позор, что ее не допустили, потому что она информатор. Скоро информаторам будет позволено выступать везде. Но если вы информатор, это неправильно. В школе, если кто-то (из учеников) был информатором у учителя, тогда…", – сказал Блаттер, которого цитирует Guardian.

При этом экс-глава ФИФА утвердительно ответил на уточняющий вопрос, считает ли он, что информаторы похожи на ябед в школе.

Напомним, что сам Блаттер отстранен от футбола из-за коррупции.
легкая атлетика, футбол, допинг, ФИФА, Зепп Блаттер

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Р-спорт

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