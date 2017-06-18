Экс-игрок "Челси" Оскар спровоцировал массовую драку в чемпионате Китая

Оскар дважды ударил соперников мячом, стал причиной грандиозной драки, но при этом избежал наказания

В матче первого тура чемпионата Китая "Гуанчжоу Фули" – "Шанхай СИПГ" (1:1) произошла массовая драка с участием игроков обеих команд.

Полузащитник "Шанхая" Оскар в конце первого тайма дважды пробил в соперников мячом в течение нескольких секунд. На поле возникла драка, а сам бразилец упал в самом начале стычки после толчка в спину.

Главный арбитр матча по итогам инцидента удалил Ли Тисяна ("Гуанчжоу") и Фу Хуаня ("Шанхай").