Экс-игрок сборной Украины Девич покинул российский клуб

Российский клуб "Ростов" объявил о расторжении контракта с нападающим Марко Девичем.

Соглашение с 33-летним украинцем расторгнуто по обоюдному согласию.

Форвард присоединился к донскому клубу в январе 2017 года. Девич отыграл за "Ростов" шесть матчей в российской Премьер-лиге, забив один гол. Также на его счету два матча в Лиге Европы.

Напомним, первую половину сезона он провел в казанском "Рубине" – 10 матчей, 2 гола.