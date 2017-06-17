Экс-игрок сборной Украины Девич покинул российский клуб

17 Июня 2017, 22:51

Соглашение с 33-летним украинцем расторгнуто по обоюдному согласию

Марко Девич. Фото ФК &quot;Ростов&quot;
Марко Девич. Фото ФК "Ростов"

Российский клуб "Ростов" объявил о расторжении контракта с нападающим Марко Девичем.

Соглашение с 33-летним украинцем расторгнуто по обоюдному согласию.

Форвард присоединился к донскому клубу в январе 2017 года. Девич отыграл за "Ростов" шесть матчей в российской Премьер-лиге, забив один гол. Также на его счету два матча в Лиге Европы.

Напомним, первую половину сезона он провел в казанском "Рубине" – 10 матчей, 2 гола.
футбол, чемпионат России, Марко Девич, ФК Ростов

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