Экс-тренер "Шахтера" возглавил клуб в Бразилии

Вчера, 22:54

Антонио Заго работал в донецком клубе в период 2013-2015 годов

Заго. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Заго. Фото ФК "Шахтер"

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Заго назначен главным тренером бразильской "Форталезы", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт со специалистом подписан до конца сезона.

Стоит отметить, что "Форталеза" играет в бразильской серии C – третьем по силе дивизионе страны.

Напомним, что Заго входил в тренерский штаб "Шахтера" и работал помощником Мирчи Луческу в период 2013-2015 годов.

Напомним, что "Шахтер" в донецком дерби в Харькове одержал победу над "Олимпиком". Виктор Грачев после матча отметил, что "горняки" возвращаются к той игре, которая принесла им чемпионство.
футбол, чемпионат Бразилии, Заго, Форталеза

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