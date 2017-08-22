Экс-тренер "Шахтера" возглавил клуб в Бразилии

Антонио Заго работал в донецком клубе в период 2013-2015 годов

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Заго назначен главным тренером бразильской "Форталезы", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт со специалистом подписан до конца сезона.

Стоит отметить, что "Форталеза" играет в бразильской серии C – третьем по силе дивизионе страны.

Напомним, что Заго входил в тренерский штаб "Шахтера" и работал помощником Мирчи Луческу в период 2013-2015 годов.

Напомним, что "Шахтер" в донецком дерби в Харькове одержал победу над "Олимпиком". Виктор Грачев после матча отметил, что "горняки" возвращаются к той игре, которая принесла им чемпионство.