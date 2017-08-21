Евгений Коноплянка попал в символическую сборную Бундеслиги
В первом туре украинец отличился голом в ворота "Лейпцига"
Известный немецкий спортивный ресурс Sportschau опубликовал символическую сборную первого тура чемпионата Германии.
В список 11 лучших игроков попал полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка.
В поединке против "Лейпцига" Коноплянка отметился голом, а "Шальке" выиграл – 2:0.
Wir beginnen den Montag endlich wieder standesgemäß. Hier ist unsere Elf des Spieltags. https://t.co/0PIXUryGOS #Bundesliga— Sportschau (@sportschau) 21 августа 2017 г.
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