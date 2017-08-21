Евгений Коноплянка попал в символическую сборную Бундеслиги

Сегодня, 14:16

В первом туре украинец отличился голом в ворота "Лейпцига"

Коноплянка удачно начал сезон. Фото AFP
Коноплянка удачно начал сезон. Фото AFP

Известный немецкий спортивный ресурс Sportschau опубликовал символическую сборную первого тура чемпионата Германии.

В список 11 лучших игроков попал полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка.

В поединке против "Лейпцига" Коноплянка отметился голом, а "Шальке" выиграл – 2:0.
футбол, чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке

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Сегодня|Спорт

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