Флорентино Перес остался на посту президента "Реала"

На выборах у 70-летнего функционера не было соперников

В воскресенье завершился срок подачи заявок на участие в выборах президента "Реала".

Из-за отсутствия других кандидатов полномочия 70-летнего Флорентино Переса были продлены на новый срок, который стал для него третьим подряд.

Перес впервые стал президентом "Реала" в 2000 году. Спустя шесть лет он покинул пост и вернулся на него в 2009 году.



В сезоне-2016/17 "Реал" стал чемпионом Испании, завоевал Суперкубок УЕФА и второй раз подряд победил в Лиге чемпионов.