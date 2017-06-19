Флорентино Перес остался на посту президента "Реала"

Сегодня, 09:53

На выборах у 70-летнего функционера не было соперников

Флорентино Перес. Фото AFP
Флорентино Перес. Фото AFP

В воскресенье завершился срок подачи заявок на участие в выборах президента "Реала".

Из-за отсутствия других кандидатов полномочия 70-летнего Флорентино Переса были продлены на новый срок, который стал для него третьим подряд.

Перес впервые стал президентом "Реала" в 2000 году. Спустя шесть лет он покинул пост и вернулся на него в 2009 году.

В сезоне-2016/17 "Реал" стал чемпионом Испании, завоевал Суперкубок УЕФА и второй раз подряд победил в Лиге чемпионов.
футбол, Реал Мадрид, Флорентино Перес

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Источник:

Eurosport

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