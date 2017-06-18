Форвард "Валенсии" арестован по обвинению в изнасиловании
С соответствующим заявлением в полицию обратилась гражданка Испании
Нападающий "Валенсии" Санти Мина в четверг был взят под стражу после обвинения в изнасиловании, информирует Cadena SER.
С соответствующим заявлением в полицию обратилась гражданка Испании.
По ее словам, она вместе с другом Мины направилась к его автомобилю, где в обнаженном виде уже находился испанский футболист.
Игрок начал приставать к женщине несмотря на ее сопротивление.
Мина был арестован, но позже отпущен на свободу, а дело на игрока было передано в суд. 21-летний футболист сообщил руководству "летучих мышей" о том, что не считает себя виновным, а показания против него носят ложный характер.
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