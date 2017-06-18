Форвард "Валенсии" арестован по обвинению в изнасиловании

Нападающий "Валенсии" Санти Мина в четверг был взят под стражу после обвинения в изнасиловании, информирует Cadena SER.

С соответствующим заявлением в полицию обратилась гражданка Испании.

По ее словам, она вместе с другом Мины направилась к его автомобилю, где в обнаженном виде уже находился испанский футболист.

Игрок начал приставать к женщине несмотря на ее сопротивление.

Мина был арестован, но позже отпущен на свободу, а дело на игрока было передано в суд. 21-летний футболист сообщил руководству "летучих мышей" о том, что не считает себя виновным, а показания против него носят ложный характер.