Форвард "Валенсии" арестован по обвинению в изнасиловании

Вчера, 09:52

С соответствующим заявлением в полицию обратилась гражданка Испании

Санти Мина. Фото valenciacf.com
Санти Мина. Фото valenciacf.com

Нападающий "Валенсии" Санти Мина в четверг был взят под стражу после обвинения в изнасиловании, информирует Cadena SER.

С соответствующим заявлением в полицию обратилась гражданка Испании.

По ее словам, она вместе с другом Мины направилась к его автомобилю, где в обнаженном виде уже находился испанский футболист.

Игрок начал приставать к женщине несмотря на ее сопротивление.

Мина был арестован, но позже отпущен на свободу, а дело на игрока было передано в суд. 21-летний футболист сообщил руководству "летучих мышей" о том, что не считает себя виновным, а показания против него носят ложный характер.
футбол, Валенсия, чемпионат Испании, Санти Мина

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СЭ

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