Футболисты "Оболонь-Бровар" попали в аварию

Игроки ехали на тренировку с массажистом команды на его машине

Вчера футболисты "Оболони-Бровар" попали в аварию. Неприятности на дороге случились у новичков столичного клуба из первой лиги.

Как сообщает источник, игроки ехали на тренировку с массажистом команды на его машине и попали в ДТП.

По имеющейся информации, больше других пострадал голкипер "пивоваров" Антон Сытников, у которого сломан нос.

Напомним, что Сытников перешел в "Оболонь-Бровар" из клуба "Горняк-Спорт". Антон является воспитанником "Динамо". Остальные пассажиры, бывшие в машине, серьезно не пострадали.