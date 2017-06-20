Футболисты "Оболонь-Бровар" попали в аварию

Сегодня, 17:53

Игроки ехали на тренировку с массажистом команды на его машине

Футболисты "Оболонь-Бровар" попали в аварию

Вчера футболисты "Оболони-Бровар" попали в аварию. Неприятности на дороге случились у новичков столичного клуба из первой лиги.

Как сообщает источник, игроки ехали на тренировку с массажистом команды на его машине и попали в ДТП.

По имеющейся информации, больше других пострадал голкипер "пивоваров" Антон Сытников, у которого сломан нос.

Напомним, что Сытников перешел в "Оболонь-Бровар" из клуба "Горняк-Спорт". Антон является воспитанником "Динамо". Остальные пассажиры, бывшие в машине, серьезно не пострадали. 
ДТП, футбол, Оболонь-Бровар

Вы сейчас просматриваете новость "Футболисты "Оболонь-Бровар" попали в аварию". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

FootBoom

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования