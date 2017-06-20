Футболисты "Оболонь-Бровар" попали в аварию
Игроки ехали на тренировку с массажистом команды на его машине
Вчера футболисты "Оболони-Бровар" попали в аварию. Неприятности на дороге случились у новичков столичного клуба из первой лиги.
Как сообщает источник, игроки ехали на тренировку с массажистом команды на его машине и попали в ДТП.
По имеющейся информации, больше других пострадал голкипер "пивоваров" Антон Сытников, у которого сломан нос.
Напомним, что Сытников перешел в "Оболонь-Бровар" из клуба "Горняк-Спорт". Антон является воспитанником "Динамо". Остальные пассажиры, бывшие в машине, серьезно не пострадали.
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