Футболисты сборной Италии посетили концлагерь в Освенциме

Сегодня, 19:12

Итальянцы выступают на молодежной чемпионате Европы в Польше

Цветы от Италии. Фото Twitter
Цветы от Италии. Фото Twitter

Молодежная сборная Италии посетила знаменитый концлагерь времен Второй мировой войны близ Освенцима. Итальянцы в эти дни выступают на молодежном чемпионате Европы в Польше и уже провели один матч группового турнира против Дании (2:0).

В концлагерях Освенцима в период с 1941 по 1945 год были умерщвлены порядка 1,4 миллиона человек.
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СЭ

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