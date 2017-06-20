Футболисты сборной Италии посетили концлагерь в Освенциме
Итальянцы выступают на молодежной чемпионате Европы в Польше
Молодежная сборная Италии посетила знаменитый концлагерь времен Второй мировой войны близ Освенцима. Итальянцы в эти дни выступают на молодежном чемпионате Европы в Польше и уже провели один матч группового турнира против Дании (2:0).
В концлагерях Освенцима в период с 1941 по 1945 год были умерщвлены порядка 1,4 миллиона человек.
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