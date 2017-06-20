Футболисты сборной Италии посетили концлагерь в Освенциме

Молодежная сборная Италии посетила знаменитый концлагерь времен Второй мировой войны близ Освенцима. Итальянцы в эти дни выступают на молодежном чемпионате Европы в Польше и уже провели один матч группового турнира против Дании (2:0).

В концлагерях Освенцима в период с 1941 по 1945 год были умерщвлены порядка 1,4 миллиона человек.