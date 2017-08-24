Где смотреть матч "Александрия" – БАТЭ

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Список трансляций матча "Александрия" – БАТЭ в Лиге Европы на ТВ и в интернете

Фото ФК &quot;Александрия&quot;
Фото ФК "Александрия"

В четверг, 24 августа, в Александрии на стадионе "Ника" состоится ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы: "Александрия" примет белорусский БАТЭ.

Букмекеры считают "Александрию" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Владимира Шарана – 2.45, на ничью – 2.95, на победу БАТЭ – 3.20.

Начало матча – в 20:00. Следите за главными событиями матча "Александрия" – БАТЭ в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!

Напомним, параллельно с этим матчем киевское "Динамо" будет играть с португальским "Маритиму".

Матч "Александрия" – БАТЭ на ТВ:

Футбол-2, live

Матч "Александрия" – БАТЭ в интернете:

Oll.tv

Главные события матч в текстовом онлайн трансляции segodnya.ua
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Источник:

Сегодня|Спорт

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