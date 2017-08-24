Где смотреть матч "Александрия" – БАТЭ
Список трансляций матча "Александрия" – БАТЭ в Лиге Европы на ТВ и в интернете
В четверг, 24 августа, в Александрии на стадионе "Ника" состоится ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы: "Александрия" примет белорусский БАТЭ.
Букмекеры считают "Александрию" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Владимира Шарана – 2.45, на ничью – 2.95, на победу БАТЭ – 3.20.
Начало матча – в 20:00. Следите за главными событиями матча "Александрия" – БАТЭ в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!
Напомним, параллельно с этим матчем киевское "Динамо" будет играть с португальским "Маритиму".
Матч "Александрия" – БАТЭ на ТВ:
Футбол-2, live
Матч "Александрия" – БАТЭ в интернете:
Главные события матч в текстовом онлайн трансляции segodnya.ua
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