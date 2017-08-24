Где смотреть матч "Динамо" – "Маритиму"

Сегодня, 19:20

Список трансляций матча "Динамо" – "Маритиму" в Лиге Европы на ТВ и в интернете

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

В четверг, 24 августа, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы: "Динамо" примет португальский "Маритиму".

Накануне главный тренер команды Александр Хацкевич рассказал о залоге успеха в предстоящем матче, а Андрей Ярмоленко выразил мнение, что такая команда как "Динамо" не может остаться без еврокубков.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.25, на ничью – 5.25, на победу "Маритиму" – 14.50.

Начало матча – в 19:45. Следите за главными событиями матча "Динамо" – "Маритиму" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!

Напомним, параллельно с этим матчем киевское "Александрия" будет играть с белорусским БАТЭ.

Матч "Динамо" – "Маритиму" на ТВ:

2+2, live

Матч "Динамо" – "Маритиму" в интернете:

текстовая онлайн трансляция на segodnya.ua
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Источник:

Сегодня|Спорт

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