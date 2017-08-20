Гол Аарона Муя принес "Хаддерсфилду" вторую победу на старте чемпионата Англии

Вчера, 19:35

Во втором туре Премьер-лиги "Хаддерсфилд Таун" обыграл "Ньюкасл" со счетом 1:0


"Хаддерсфилд Таун" победил "Ньюкасл" в матче второго тура чемпионате Англии.

Встреча прошла в воскресеньев Хаддерсфилде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный гол на 50-й минуте Аарон Муй.

"Хаддерсфилд Таун" одержал вторую победу на старте чемпионата Англии, "Ньюкасл" потерпел второе поражение.

В английской Премьер-лиге играется второй тур. Центральный матч вынесен на воскресенье: в лондонском дерби сойдутся "Тоттенхэм" и "Челси".
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Сегодня|Спорт

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