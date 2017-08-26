Голы и моменты матча "Борнмут" – "Манчестер Сити" – 1:2

Сегодня, 19:20

Гости вырвали победу на добавленных минутах и заработали удаление


"Манчестер Сити" одержал тяжелую выездную победу над "Борнмутом" в матче третьего тура чемпионата Англии.

Встреча в Борнмуте закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых голы забили Габриэль Жезус (21-я минута) и Рахим Стерлинг (90+7), который за слишком бурное празднование с фанатами получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В составе "Борнмута" отличился Чарли Дэниелс (13).

"Горожане" возглавили турнирную таблицу премьер-лиги с 7 очками, "Борнмут" потерпел три поражения в трех первых турах и занимает 17-е место.

Напомним, что "Манчестер Сити" – соперник "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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