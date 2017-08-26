Голы и моменты матча "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" – 2:0

Сегодня, 22:38

Обзор центрального матча второго третьего тура чемпионата Англии


"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Лестером" в матче третьего тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Маркус Рэшфорд (70-я минута) и Маруан Феллайни (82-я). На 53-й минуте форвард манкунианцев Ромелу Лукаку не смог реализовать пенальти.

Команда Жозе Моуринью пока не теряла очков и не пропустила ни одного гола в новом сезоне Премьер-лиги.

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Напомним, что ранее в третьем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" на добавленных минутах вырвал победу в матче с "Борнмутом".
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Сегодня|Спорт

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