Хацкевич: "Не хотелось бы попасть на представителя Казахстана"

В групповом этапе будет легче играть, не будет такого давления, как в матчах навылет

Пресс-конференция главного тренера "Динамо" Александр Хацкевич после матча раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА против "Маритиму" (3:1).

- На первом плане у нас был результат, и команда достигла его. Возможно, игра была не такой яркой, но по самоотдаче и передвижению претензий нет, ребята выложились и добились результата, что самое главное на данный момент.

- Сегодня сектор ультрас устроил яркое прощание для Виды. Они знают то, чего не знаем мы?

- Возможно, они что-то и знают, но я – точно нет. Более того, Домагой после игры спросил у меня, во сколько мы завтра собираемся на базе.

- Думали о завтрашней жеребьевке? Есть ли какие-то пожелания?

- Не хотелось бы попасть на представителя Казахстана – очень далеко лететь туда. Сейчас мы летали на Мадейру, и прочувствовали на себе, что этот фактор действительно имеет значение. Вы видели, как сегодня сводило судорогами ноги игроков португальского клуба... Что касается жеребьевки группового турнира, то на нее повлиять не можем. Но кто бы ни попался, там уже будет легче играть, не будет такого давления, как в матчах навылет.

- Какие трансферные слухи относительно "Динамо" имеют под собой почву?

- Слухи доходят до меня так же, как и к вам через Интернет. Потому что-то прокомментировать не могу.

- Учитывая, как "Маритиму" играл в первом матче, готовили ли вы своих подопечных к грубой игре со стороны соперников?

- Конечно, разбирая первую игру, мы говорили ребятам, что и сегодня будет очень много борьбы, спорных ситуаций. Не во всех моментах им хватало терпения – например, в первом тайме очень эмоционально воспринимал решение арбитра Ярмоленко... А то, что игра будет тяжелой, мы поняли еще после первого матча.

- Какая задача будет стоять перед командой в групповом турнире Лиги Европы?

- Давайте сначала узнаем наших соперников по группе и будем все делать постепенно.

- Акцентировали перед матчем внимание на том, что сегодня праздничный день – праздник независимости Украины?

- Конечно, и на завтраке поздравляли ребят с этим праздником, и на установке. На нас была большая ответственность, чтобы не испортить такой праздник. И я благодарен ребятам, что они подарили радость болельщикам в такой день.

К сожалению, "Александрия" уступила дома БАТЭ и покинула еврокубки.

Завтра "Динамо" узнает своего соперника по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 14:00.

А сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где участвует донецкий "Шахтер".