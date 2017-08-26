Хакеры продали Месси в "Реал"

Позже было добавлено сообщение о продаже французского нападающего Карима Бензема

Хакеры взломали аккаунты мадридского "Реала" в социальных сетях.

Официальные профили королевского клуба в Facebook и Twitter в субботу утром опубликовали сообщение: "Добро пожаловать, Месси".

Публикация включала в себя видео с победным голом аргентинца в ворота "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" в матче прошлого сезона.

Позже было добавлено сообщение о продаже французского нападающего Карима Бензема.

Хакерская группа OurMine несет ответственность за ряд взломов аккаунтов футбольных клубов в соцсетях.

Ранее их жертвой стала и "Барселона". Злоумышленники объявили о покупке каталонцами одного из лидеров "ПСЖ".