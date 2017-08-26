Хакеры продали Месси в "Реал"
Позже было добавлено сообщение о продаже французского нападающего Карима Бензема
Хакеры взломали аккаунты мадридского "Реала" в социальных сетях.
Официальные профили королевского клуба в Facebook и Twitter в субботу утром опубликовали сообщение: "Добро пожаловать, Месси".
Публикация включала в себя видео с победным голом аргентинца в ворота "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" в матче прошлого сезона.
Позже было добавлено сообщение о продаже французского нападающего Карима Бензема.
Хакерская группа OurMine несет ответственность за ряд взломов аккаунтов футбольных клубов в соцсетях.
Ранее их жертвой стала и "Барселона". Злоумышленники объявили о покупке каталонцами одного из лидеров "ПСЖ".
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