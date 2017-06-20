Харьков в предвкушении Лиги чемпионов

Вчера, 19 июня, стартовала продажа абонементов на домашние матчи "Шахтера" в сезоне-2017/18. Для харьковчан это в какой-то мере знаковое событие. Ведь помимо возможности попасть на игры "горняков" в чемпионате Украины и вновь воочию наблюдать за элитой нашего футбола, есть шанс посетить главное событие года – поединки группового турнира Лиги чемпионов.

То, о чем болельщики "Металлиста" мечтали уже давно и что пришлось отложить на неопределенное время, сбылось неожиданно быстро. Решение ФК "Шахтер" переехать из Львова в Харьков позволило уже в этом году стать участниками такого масштабного европейского мероприятия, как Лига чемпионов. Да, многие хотели бы, что в этом турнире сыграл родной "Металлист", но вряд ли это желание станет реальностью в ближайшие лет десять.

Тем не менее гимн Лиги чемпионов, антураж, сопутствующий играм этого турнира, эмоции и предвкушение приезда европейских грандов будут иметь место именно в Харькове. Жители и гости города вновь прочувствуют несколько подзабытый вкус футбольного праздника, который был в бытность "Металлиста" и во время Евро-2012.

Конечно, кое-кто возразит: мол, это обычное стечение обстоятельств, и мы здесь абсолютно чужие. Дело его, однако этот шанс можно воспринимать по-разному. К примеру, как во Львове, когда "горняки" проводили там свои матчи и собирали каждый раз полный стадион. По отзывам многих местных болельщиков, они не только приходили на "Арену Львов", чтобы увидеть вживую гранда европейского футбола, а еще и для поддержки украинской команды, которая оказалась в непростой ситуации, но продолжает на высоком уровне представлять весь наш футбол.

Уверен, для многих харьковчан переезд "Шахтера" не только возможность вновь окунуться в вихри футбольной жизни – количество зрителей на домашних матчах "горняков" в прошлом сезоне яркое тому доказательство. В Харькове, по сравнению со Львовом, больше самих поклонников команды Паулу Фонсеки, и тех, кто уже попробовал и знает, что такое еврокубки. На Галичину "оранжево-черные" привозили мадридский "Реал", "Баварию", "ПСЖ", "Порту" и другие клубы. Приезд в Харьков звезд первой величины, уверен, также вызовет серьезный интерес.

Несмотря на то, что "Шахтер" попал в первую корзину, в соперники при жеребьевке может достаться не один гранд. К примеру, со второй есть шанс встретиться с "Барселоной", мадридским "Атлетико", "Севильей", дортмундской "Боруссией", "ПСЖ" или двумя манчестерскими клубами. В третьей находятся "Наполи", "Аякс" и два представителя английской Премьер-лиги – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". И даже с четвертой корзины может выпасть такой коллектив, как "Рома". В общем, группа обещает быть интересной.

Многие уже сейчас интересуются, как не пропустить старт Лиги чемпионов в Харькове. Ажиотаж вокруг турнира нешуточный и вопрос лишнего билетика наверняка будет стоять особенно остро. Те, кто привык планировать все заранее, уже сегодня сделали первый шаг на пути достижения цели. 19 июня началась продажа абонементов на домашние матчи "Шахтера" в новом сезоне. Его обладатели получили ряд преимуществ, в частности приоритетное право в приобретении билетов на поединки Лиги чемпионов.

Есть и еще один плюс. Владельцы абонементов могут впоследствии купить с хорошей скидкой так называемые пакеты Лиги чемпионов сразу на три игры. Также у них есть приоритетная возможность приобретать дополнительные билеты на поединки главного клубного турнира Старого Света – для родственников, друзей, коллег по работе. В общем, не упустите возможность стать частью настоящего футбольного праздника и открыть для себя Лигу чемпионов!