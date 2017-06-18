Худшая команда прошлого чемпионата "Волынь" может сохранить место в Премьер-лиге

Вчера, 09:31

Луцкий клуб по спортивному принципу вылетел в Первую лигу, но есть шанс, что они займут чье-то место в элите

Фото ФК &quot;Волынь&quot;
Фото ФК "Волынь"

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон заявил, что, если "Волынь" рассчитается с долгами, у луцкого клуба, возможно, появится шанс остаться в Премьер-лиге.

"По регламенту соревнований, который утвержден и ФФУ, и нами, и Исполкомом, еще одна команда из Первой лиги не должна заходить в УПЛ. Если "Волынь" закроет все свои проблемы, то она, в принципе, может остаться в Премьер-лиге. Луцкий клуб над этим сейчас работает. По спортивному принципу "Волынь" вылетела, но может остаться в элите, если кто-то из клубов УПЛ потеряет свое место или откажется.

Какова вероятность того, что "Сталь" останется в Премьер-лиге? 50 на 50. Если бы вы меня спросили об этом еще пять дней назад, то шансов было бы меньше. Тогда речь шла о том, что клуб вообще не будет существовать. Сейчас же есть подвижки. Если договорятся, то клуб будет существовать. Они ищут рефинансирование. Собственник клуб не бросил. На данный момент, у собственника нету средств для того, чтобы удерживать клуб в Премьер-лиге", – сказал Генинсон в интервью новостной службе телеканала "Футбол 1".

Напомним, ранее сообщалось, что каменская "Сталь" снимется с чемпионата страны, а ее место в элитном дивизионе займет черниговская "Десна", которая по итогам сезона заняла второе место в Первой лиге, но не получила аттестат на участие в Премьер-лиге. Ее место занял "Верес" из Ровно.
футбол, чемпионат Украины, Волынь Луцк, премьер-лига, Сталь Каменское

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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